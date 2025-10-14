SIF ed EGUALIA insieme per promuovere la cultura del farmaco e la sostenibilità del sistema sanitario

La Società Italiana di Farmacologia (SIF) e EGUALIA hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere la collaborazione stabile tra università e industria farmaceutica. Le attività saranno coordinate da SIF Education con il sostegno di EGUALIA

Roma, 14 ottobre 2025 - In un momento in cui il settore dei farmaci equivalenti e biosimilari si trova a fronteggiare crescenti pressioni economiche e produttive, la Società Italiana di Farmacologia (SIF) ed EGUALIA – Industrie Farmaci Accessibili uniscono le forze per promuovere un nuovo modello di collaborazione tra mondo accademico e industria, fondato sulla qualità della formazione, l’innovazione e la sostenibilità del sistema sanitario.

L’intesa, firmata a Roma lo scorso 7 ottobre dal Presidente SIF, Armando Genazzani, e da Stefano Collatina, Presidente EGUALIA, nasce dalla volontà comune di rafforzare la cultura farmacologica nel Paese e di promuovere una visione del ‘farmaco’ in cui sostenibilità economica e tutela della salute procedano insieme, a beneficio dei pazienti e dell’intero Sistema Sanitario.

Attraverso questo accordo, SIF ed EGUALIA avvieranno percorsi formativi e divulgativi rivolti agli studenti delle università italiane, con l’obiettivo di offrire strumenti aggiornati per comprendere i principi della farmacologia generale, delle discipline regolatorie e della farmacoeconomia. La collaborazione si estenderà anche all’organizzazione di incontri accademici, momenti di confronto scientifico e alla produzione di contenuti digitali – podcast, video e materiali didattici – per favorire una formazione accessibile e moderna.

Le attività saranno realizzate nell’ambito di SIF Education, la sezione della SIF dedicata alla formazione e alla divulgazione scientifica, coordinata dal past president prof. Giuseppe Cirino. Grazie al sostegno di EGUALIA, le attività si svilupperanno lungo un arco biennale, con la possibilità di rinnovo per il 2026 sulla base dei risultati conseguiti.

“Con questo protocollo- dichiara Armando Genazzani, Presidente della SIF - vogliamo consolidare il dialogo tra Università e Industria per costruire una farmacologia sempre più vicina ai bisogni reali dei pazienti e capace di valorizzare la ricerca italiana. La SIF è da sempre impegnata nella promozione della conoscenza scientifica come strumento di crescita e di progresso: crediamo che la formazione dei futuri professionisti della salute debba essere aperta, multidisciplinare e attenta ai temi dell’accesso e della sostenibilità. Lavorare insieme a EGUALIA, grazie al coordinamento di Sif Education, significa mettere in comune esperienze e competenze complementari, per favorire un approccio più consapevole all’uso dei farmaci e per contribuire a un sistema sanitario più equo ed efficiente”.

“Le aziende del comparto dei farmaci fuori brevetto considerano importantissima e cruciale questa collaborazione con la SIF, che punta a favorire l’appropriatezza nell’uso dei farmaci – spiega Stefano Collatina, Presidente di Egualia-. Ai farmacologi spetta il compito di spiegare come funzionano i medicinali ai medici in formazione, ma anche agli specialisti, condividendo dati e indicazioni per ottimizzarne l’uso. Siamo convinti che grazie a questo accordo basato sulla collaborazione tra identità che svolgono un ruolo diverso all’interno del SSN i cittadini riceveranno informazioni corrette, indipendenti e chiare, sui benefici e i rischi associati all’uso dei farmaci per esercitare al meglio il proprio diritto-dovere alla salute”.

Il protocollo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026 e rappresenta un passo importante verso una collaborazione strutturata tra comunità scientifica e industria farmaceutica, con l’obiettivo condiviso di promuovere la qualità, l’innovazione e la sostenibilità del sistema salute italiano.

Contatti:

Immediapress

Rossella Gemma

Società Italiana di Farmacologia

Ufficio Stampa - Area Comunicazione

Mob. +39 3282539028

ufficiostampa@sif-farmacologia.it

www.sifweb.org





Sara Todaro

Ufficio stampa Egualia

Mob. +39 348 9009082

sara.todaro@egualia.it

www.egualia.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.