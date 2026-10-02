SIS ROMA, SI RIPARTE: SABATO 3 OTTOBRE AL VIA LA STAGIONE 2026/27

Roma, 2 ottobre 2026 – L’attesa è finita. Sabato 3 ottobre prende ufficialmente il via la stagione 2026/27 della SIS Roma, che debutterà nel Campionato di Serie A1 femminile nella trasferta contro l’AGN Energia Bogliasco 1951.

Alle 15.30 la formazione giallorossa tornerà in acqua per il primo appuntamento ufficiale di un’annata che vedrà la SIS Roma impegnata su tre fronti: Serie A1, Coppa Italia e Champions League.

Dopo le intense settimane di preparazione, è dunque arrivato il momento delle partite. La SIS Roma si presenta ai nastri di partenza con un gruppo rinnovato, nuove energie e l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita costruito negli ultimi anni, continuando a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Una stagione lunga e impegnativa, da affrontare partita dopo partita, nella quale il lavoro quotidiano, la crescita del gruppo e la continuità di rendimento saranno elementi fondamentali per cercare di essere protagonisti nei diversi appuntamenti.

Il calendario entrerà subito nel vivo. Nel solo mese di ottobre la SIS Roma disputerà sei incontri: cinque giornate di Serie A1 e, sabato 31 ottobre, il primo appuntamento stagionale in Champions League.

CAPANNA: «VOGLIAMO COMINCIARE BENE»

A presentare l’esordio di Bogliasco è il tecnico della SIS Roma, Marco Capanna: «Iniziamo il Campionato contro un avversario vivo e ostico. Vogliamo avere attenzione e cominciare bene questa nuova stagione».

La trasferta ligure aprirà quindi un mese particolarmente intenso, nel quale la SIS Roma sarà chiamata fin dalle prime settimane a trovare ritmo, continuità e identità di squadra, tra campionato e impegni europei.

IL CALENDARIO DI OTTOBRE

Sabato 3 ottobre | Serie A1 – 1ª giornata

AGN Energia Bogliasco 1951 – SIS Roma

Sabato 10 ottobre | Serie A1

SIS Roma – Vela Nuoto Ancona

Sabato 17 ottobre | Serie A1

SIS Roma – Rapallo Pallanuoto

Mercoledì 21 ottobre | Serie A1

SS Lazio – SIS Roma

Sabato 24 ottobre | Serie A1

SIS Roma – Sori Pool Beach

Sabato 31 ottobre | Champions League – Group Stage 1

Avversaria e sede saranno definite al termine del Qualification Round.

Sei appuntamenti per aprire una nuova stagione e iniziare a costruire, partita dopo partita, il cammino della SIS Roma 2026/27.

Si riparte. Sabato, da Bogliasco.

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