SNAI – Champions League: Spalletti cerca il bis in Europa Juventus da «1» con lo Sporting a 1,90. Napoli ok, Inter facile

Milano, 3 novembre – L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è coinciso con una vittoria. Dopo il successo in campionato a Cremona, l’ex ct della Nazionale debutta anche in Champions e allo Stadium, con i bianconeri che ospitano lo Sporting. Per i quotisti Snai è l’occasione per la prima vittoria in Europa, dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta di Madrid contro il Real: il segno «1» nel match in programma martedì sera si gioca a 1,90, con il pareggio a 3,60 e il successo dei portoghesi a 3,85. Una partita in cui l’offerta per l’Under e quella per l’Over quasi si equivalgono (rispettivamente a 1,90 e 1,80) e in cui il Goal a 1,67 è avanti rispetto al No Goal a 2,05. Dusan Vlahovic è il marcatore più probabile per la Juventus (2,25), seguito da David a 2,50 e dalla coppia Openda-Yildiz a 3,00.

Ripartenza Napoli L’altra squadra impegnata martedì nei match della quarta giornata di Champions è il Napoli, reduce dal pareggio in campionato contro il Como. Al ‘Maradona’ arriva l’Eintracht Francoforte e almeno a guardare le quote sembra l’occasione buona per tornare alla vittoria, che sarebbe la seconda in Europa dopo quella contro lo Sporting. Una vittoria, quella dei campioni d’Italia, che si gioca a 1,60, opposta al 4,40 per il pareggio e al colpo dei tedeschi a 5,00. Qui, pochi dubbi su Over a 1,50 (Under a 2,40) e Goal a 1,53 (No Goal a 2,35), con Hojlund a 2,50 in cima alla lavagna dei marcatori.

Mercoledì Le altre due squadre italiane giocheranno nella serata di mercoledì. L’Inter, che domenica ha vinto a Verona, attende a San Siro i kazaki del Kairat Almaty: la quarta vittoria in altrettante gare di Champions dei nerazzurri (che non hanno ancora subito reti) è offerta a una quota bassissima (1,04), quasi ingiocabile. Il pareggio vola a 14, un’impresa del Kairat vale addirittura 40. Basse anche le offerte per un gol degli attaccanti nerazzurri: Lautaro Martinez a 1,40, Thuram, Pio Esposito e Bonny a 1,65. Decisamente più complicato il compito che attende l’Atalanta, in Francia contro il Marsiglia allenato da un bresciano come Roberto De Zerbi. Padroni di casa favoriti a 2,05, segue Juric – che deve riscattare il ko di Udine – a 3,30; pareggio a 3,70. Previste tante reti al Vélodrome: almeno tre (Over) a 1,57, almeno una per squadra (Goal) a 1,50.

