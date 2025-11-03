circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress

SNAI – Champions League: Spalletti cerca il bis in Europa Juventus da «1» con lo Sporting a 1,90. Napoli ok, Inter facile

03 novembre 2025 | 13.50
LETTURA: 2 minuti

Milano, 3 novembre – L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è coinciso con una vittoria. Dopo il successo in campionato a Cremona, l’ex ct della Nazionale debutta anche in Champions e allo Stadium, con i bianconeri che ospitano lo Sporting. Per i quotisti Snai è l’occasione per la prima vittoria in Europa, dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta di Madrid contro il Real: il segno «1» nel match in programma martedì sera si gioca a 1,90, con il pareggio a 3,60 e il successo dei portoghesi a 3,85. Una partita in cui l’offerta per l’Under e quella per l’Over quasi si equivalgono (rispettivamente a 1,90 e 1,80) e in cui il Goal a 1,67 è avanti rispetto al No Goal a 2,05. Dusan Vlahovic è il marcatore più probabile per la Juventus (2,25), seguito da David a 2,50 e dalla coppia Openda-Yildiz a 3,00.

Ripartenza Napoli L’altra squadra impegnata martedì nei match della quarta giornata di Champions è il Napoli, reduce dal pareggio in campionato contro il Como. Al ‘Maradona’ arriva l’Eintracht Francoforte e almeno a guardare le quote sembra l’occasione buona per tornare alla vittoria, che sarebbe la seconda in Europa dopo quella contro lo Sporting. Una vittoria, quella dei campioni d’Italia, che si gioca a 1,60, opposta al 4,40 per il pareggio e al colpo dei tedeschi a 5,00. Qui, pochi dubbi su Over a 1,50 (Under a 2,40) e Goal a 1,53 (No Goal a 2,35), con Hojlund a 2,50 in cima alla lavagna dei marcatori.

Mercoledì Le altre due squadre italiane giocheranno nella serata di mercoledì. L’Inter, che domenica ha vinto a Verona, attende a San Siro i kazaki del Kairat Almaty: la quarta vittoria in altrettante gare di Champions dei nerazzurri (che non hanno ancora subito reti) è offerta a una quota bassissima (1,04), quasi ingiocabile. Il pareggio vola a 14, un’impresa del Kairat vale addirittura 40. Basse anche le offerte per un gol degli attaccanti nerazzurri: Lautaro Martinez a 1,40, Thuram, Pio Esposito e Bonny a 1,65. Decisamente più complicato il compito che attende l’Atalanta, in Francia contro il Marsiglia allenato da un bresciano come Roberto De Zerbi. Padroni di casa favoriti a 2,05, segue Juric – che deve riscattare il ko di Udine – a 3,30; pareggio a 3,70. Previste tante reti al Vélodrome: almeno tre (Over) a 1,57, almeno una per squadra (Goal) a 1,50.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Champions League Juventus Spalletti Napoli Inter Atalanta
Vedi anche
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza