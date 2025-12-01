SNAI – Coppa Italia: è di nuovo Lazio-Milan, ‘rivincita’ a 3,30. Big favorite: Juventus, Napoli e Inter prenotano i quarti

Tra martedì e giovedì si giocano sei degli otto ottavi di finale: si parte con i bianconeri che ospitano l’Udinese (vittoria nei 90’ a 1,40), poi Conte e Chivu. In pole anche Atalanta e Bologna

Milano, 1° dicembre – Dopo l’infuocato finale del match di campionato a San Siro, Lazio e Milan si ritrovano di fronte, stavolta per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara secca giovedì all’Olimpico, con i rossoneri ancora favoriti: sulla lavagna Snai, il «2» (fa fede in questo caso il risultato al termine dei 90’) si gioca a 2,15, con il pareggio che porterebbe le squadre direttamente ai rigori (non sono infatti previsti i tempi supplementari) a 3,30, stessa offerta per la vittoria dei biancocelesti, che puntano a riscattare il ko di sabato scorso. Un altro Under a 1,65, con l’Over a 2,10; le quote per Goal e No Goal, invece, sono identiche (1,85).

Le altre partite Negli ottavi di finale entrano in scena tutte le big del campionato, fatta eccezione per il Milan che aveva iniziato il suo cammino già ad agosto per via del piazzamento nella scorsa stagione. Ad aprire il programma, martedì sera, saranno Juventus e Udinese, con le quote tutte sbilanciate dalla parte della squadra di Luciano Spalletti, favorita a 1,40 per la vittoria nei 90’ e a 1,15 per il passaggio del turno. Mercoledì tocca ad Atalanta, Napoli e Inter, che ospitano rispettivamente Genoa, Cagliari e Venezia. I nerazzurri di Chivu, che a Pisa hanno riscattato il ko del derby, hanno la quota più bassa dell’intero turno di Coppa Italia: «1» a 1,12, qualificazione addirittura a 1,05. Nettamente avanti anche Palladino (1,50 per la vittoria, 1,25 per il passaggio del turno) e Conte (1,40 per il segno «1», 1,18 per l’accesso ai quarti). Giovedì, oltre Lazio-Milan, si gioca anche il derby emiliano tra Bologna e Parma, che anche in questo caso vede in pole la squadra di casa: il successo dei rossoblù prima dei rigori è in tabellone a 1,47 (1,25 per il passaggio del turno), contro la quota di 4,00 per il pareggio e il «2» offerto a sette volte la posta.

Antepost Alla vigilia degli ottavi di finale (che si completeranno a gennaio con Roma-Torino e Fiorentina-Como), sono il Napoli e l’Inter a essere favorite per la vittoria finale: sia Conte che Chivu partono a 5,00, seguiti da un’altra coppia, quella formata da Milan e Juventus a 6,00, con la Roma a 8,00.

