SNAI – Formula 1: Verstappen sorpassa Norris e Piastri. La vittoria dell’olandese ad Austin a 3,00, il bis di Leclerc a 15

Negli Stati Uniti, altra sfida tra la Red Bull e le due McLaren, entrambe in lavagna a 3,50. Cinque successi in carriera sul circuito per Hamilton, ma il britannico si gioca a 20

Milano, 17 ottobre – Un anno fa, ad Austin, Charles Leclerc passò per primo sotto la bandiera a scacchi. Il Mondiale di Formula 1, nel weekend, torna in Texas, con il monegasco della Ferrari che sogna un altro successo, ma deve fare i conti con la realtà: la Rossa è ancora a secco in questa stagione, con Lando Norris, Oscar Piastri e ora Max Verstappen in corsa per il titolo. Le due vittorie ottenute nelle ultime tre gare hanno portato l’olandese della Red Bull in cima alla lavagna Snai per il successo nella gara ‘tradizionale’, che si gioca a 3,00 contro l’offerta di 3,50 per le due McLaren. Più staccati gli altri: Russell, vincitore a Singapore, a 10, con Leclerc a 15 e Hamilton a 20 nonostante le cinque vittorie del britannico sul circuito americano. Le quote si abbassano per la possibilità che le Ferrari salgano sul odio: Leclerc tra i primi tre a 2,10, Hamilton a 5,00, entrambi a 10.

Sprint e qualifiche Per la gara Sprint, Norris e Verstappen a 2,75 partono con un leggero vantaggio su Piastri (3,00), e anche in questo caso Leclerc scatta a 15, come Russell. Se nella qualifica per la gara Verstappen e Norris partono ancora appaiati a 3,25 con Piastri a 3,50, nelle qualifiche per la Sprint c’è parità assoluta tra i tre, tutti alla stessa quota (3,50).

Antepost Sono 22 i punti che dividono Piastri e Norris nella classifica piloti: un distacco che si riflette sulle quote antepost, che vedono l’australiano avanti a 1,50, con il britannico a 3,50. Verstappen a 7,50 è lontano, ma punta su un finale di stagione da protagonista per cercare l’impresa.

