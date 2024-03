Spacest.com, la piattaforma high tech che rende la ricerca di un immobile semplice, digitale e sicura

Milano, 13 marzo 2024. Spacest.com è un’innovativa piattaforma digitale, attiva nel settore degli affitti immobiliari ad uso abitativo a medio termine presente in cinque nazioni europee. Offre al proprio pubblico un’ampia selezione di opzioni, concepite per rispondere in modo preciso sia alle esigenze degli inquilini che dei proprietari. Il processo di ricerca e di gestione delle locazioni si trasforma così in un’esperienza semplice, efficiente e veloce

La mission di Spacest.com è quella di riuscire a semplificare e digitalizzare il flusso di locazione a medio termine nel settore immobiliare residenziale. Grazie agli strumenti tecnologici avanzati e innovativi sviluppati internamente, la piattaforma sta trasformando il modo di gestire le locazioni a medio termine.

Come funzionano gli affitti Spacest.com? Il processo è semplice ed intuitivo: in pochi istanti e totalmente online, inquilini e proprietari possono gestire e concludere accordi di locazione con facilità e trasparenza.

Gli inquilini, che si tratti di studenti, manager, consulenti o giovani professionisti, possono cercare direttamente sul marketplace la casa o la camera ideale, potendo contare anche su immagini, descrizioni dettagliate e immobili verificati dal team di Spacest. Le opzioni, che spaziano dagli appartamenti in affitto a Milano a quelli nelle principali città europee, sono numerose.

Una volta individuato l’immobile perfetto, è sufficiente procedere con l’effettiva richiesta di affitto e attendere la conferma da parte del proprietario. Rispetto alle agenzie immobiliari tradizionali, Spacest.com applica una commissione proporzionale al numero di mesi prenotati e non un costo di intermediazione calcolato sempre sul totale del canone annuo indipendentemente dal periodo di utilizzo dell’immobile.

I proprietari, allo stesso modo, possono pubblicare sulla piattaforma i propri annunci d’affitto, ricevere direttamente online le richieste di prenotazione (senza la necessità di recarsi fisicamente nell’immobile per continue visite) e concludere l’accordo in totale sicurezza. Spacest.com, oltre ad una redditività maggiore del 30% rispetto alle locazioni tradizionali, offre un pacchetto di copertura aggiuntiva al proprietario chiamato “Affitto garantito” che copre danni all’immobile oltre il deposito cauzionale e garantisce l’entrata del canone di locazione anche in caso di insolvenza dell’inquilino.

L’azienda è stata fondata su tre valori chiave: vivere per il cliente, innovare per semplificare ed essere una squadra. Il team aziendale, composto per un terzo da esperti informatici, s’impegna per essere costantemente all'avanguardia nell'innovazione e sviluppare ogni giorno nuove soluzioni per portare un cambiamento nel settore immobiliare.

La società, fondata nel 2020, ha l’obiettivo di diventare il punto di riferimento globale per le locazioni immobiliari a medio termine. Nel corso del solo 2023, la società ha aiutato oltre 6000 inquilini e proprietari a trovare una soluzione ai propri problemi.