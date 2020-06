SNAI – F1, Gp Canada: la Ferrari ci prova ma nelle quote è dominio Mercedes

Le Rosse hanno un buon feeling con il tracciato di Montreal, ma partono comunque dietro le Frecce d'Argento – Hamilton favorito a 2,20, poi Bottas a 3,50 – Vettel e Leclerc inseguono a 4,00 e 5,50.



Milano, 6 giugno 2019 - Sulla carta, i lunghissimi rettilinei del tracciato di Montreal dovrebbero favorire la Ferrari, grazie alla maggiore velocità di punta delle SF90. Nei fatti, però, al Gp del Canada, prossimo appuntamento del mondiale di Formula 1, è la Mercedes la scuderia da battere. Il giudizio degli analisti SNAI, che mettono in conto la netta superiorità dimostrata dalle Frecce d'Argento fino a ora, non lascia dubbi. A contendersi la vittoria saranno i primi due in classifica piloti: Lewis Hamilton è il grande favorito per il primo posto, a 2,20, seguito dal suo compagno di squadra Bottas, a 3,50. Aperte anche le scommesse su una doppietta Mercedes (sarebbe la sesta in sette Gp), valutata a 2,50.

Tradizione Ferrari - La Ferrari non ha ancora trovato la quadratura della SF90, ma sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve può giocarsi le sue chance, sia in ragione delle caratteristiche del tracciato, sia di una grande tradizione in Canada, dove ha vinto per ben 12 volte, l'ultima delle quali proprio l'anno scorso con Sebastian Vettel. Il bis del tedesco è dato a 4,00, il successo di Charles Leclerc, dopo lo sventurato week end di Monaco concluso con un ritiro, sale invece a 5,50. Max Verstappen, l'unico altro pilota riuscito ad andare a podio oltre a quelli di Mercedes e Ferrari, vale già 20,00, mentre il suo terzo piazzamento paga 3,25.



