SNAI – Champions League: Napoli in salita con il Barça

Al San Paolo il successo degli azzurri è dato a 3,15, blaugrana avanti a 2,20 – Garcia ritrova i bianconeri che partono nettamente favoriti – Bayern Monaco all'arrembaggio in casa del Chelsea, Manchester City meglio del Real Madrid

Milano, 24 febbraio 2020 – Come si fa a fermare un giocatore che ha segnato 626 gol in gare ufficiali con la maglia del Barcellona? È quello che si domandano Gattuso e il Napoli che domani affronteranno, nell’andata degli ottavi di Champions League, Lionel Messi e tutta la squadra blaugrana. Al San Paolo partenopei e catalani si sfidano per la prima volta nella loro storia in una gara ufficiale: i betting analyst di SNAI vedono favoriti gli ospiti, il cui successo è dato a 2,20 rispetto al 3,15 degli azzurri, mentre la divisione della posta pagherebbe 3,50. Due squadre con una spiccata propensione offensiva fanno pendere l’ago della bilancia verso l’Over, a 1,70, mentre per l'Under si sale a 2,05. Nella notte europea gli occhi di tutti saranno per gli attaccanti: per il Napoli, Mertens e Milik, a 3,00, sono i maggiori candidati a entrare nel tabellino dei marcatori. Occhi puntati anche su Fabian Ruiz, che in queste ultime settimane ha mostrato di avere il piede caldo. Un gol del centrocampista spagnolo pagherebbe cinque volte la posta. In casa Barcellona, l’indiziato numero uno è ovviamente Messi, che si è preparato alla sfida rifilando un poker di reti in campionato al malcapitato Eibar. La rete del fenomeno argentino è data a 2,25 una sua doppietta vale appena 7,00.

Juve in discesa al Parc Olympique – Decisamente più semplice, almeno secondo SNAI, l’impegno dei campioni d’Italia della Juventus al Parc Olympique contro il Lione di Rudi Garcia. Il successo dei bianconeri, che nei quattro precedenti europei contro i transalpini hanno un bilancio quasi perfetto di tre vittorie e un pareggio, è dato a 1,90 rispetto al 4,25 di Cornet e compagni. A complicare le cose, in casa francese, l’assenza del capitano, Memphis Depay, out per la rottura del crociato. Si prevede una partita tirata, con l'Under (1,80) di un soffio avanti sull'Over (1,95). Sul tabellone del risultato esatto spicca quindo lo 0-1 in favore dei bianconeri, a 7,00. Cristiano Ronaldo, 128 reti in Champions League, rimane la prima scelta tra i possibili marcatori, dato a 2,00, mentre tra i padroni di casa è Dembelè, offerto a 3,00, il maggiore indiziato.

Bayern e City blitz esterni possibili – Due big match completano il quadro degli ottavi di finale della Champions League. Allo Stamford Bridge, Chelsea e Bayern Monaco si affrontano per la quinta volta: i ragazzi di Flick, tornati in testa alla Bundesliga, sono nettamente avanti, 1,80, mentre per i Blues si arriva a 4,00. Leggermente inferiore la quota per il pareggio, 3,90. Al Santiago Bernabeu, invece, Pep Guardiola e il Manchester City fanno visita al Real Madrid di Zinedine Zidane reduce da un brutto stop in Liga contro il Levante. Il blitz di Aguero e compagni è quotato a 2,40 contro il 2,75 dei Blancos.

