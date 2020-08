SNAI – Champions: Juve, caccia al sogno

Equilibrato il testa a testa con il Lione: il passaggio del turno bianconero è a 1,80, i francesi sono vicini, a 2,20. Al Napoli serve l'impresa: Barcellona favoritissimo, l'1-1 che porterebbe ai supplementari si gioca a 8,25.

Milano, 6 agosto 2020 – Lo scudetto va bene, ma il chiodo fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare domani l'Olympique Lione guidato dall'ex romanista Rudi Garcia. Si riparte dall'1-0 per i francesi, maturato all'andata, nel febbraio scorso. Un risultato che per gli analisti SNAI tiene in bilico la qualificazione alla Final Eight, con leggera preferenza per i campioni d'Italia, dati a 1,80 contro il 2,00 francese. Insomma, la missione di Sarri non è semplice, anche se il pronostico limitato alla partita di domani è chiaramente bianconero: «1» a 1,45, «X» al 90' a 4,50, «2» a 7,00. Il fatto è che una vittoria potrebbe non bastare: l'1-0 che porta ai supplementari vale 7 volte la scommessa ed è anche il risultato più probabile, insieme a un 2-0 che lancerebbe in orbita la Juventus. Il 2-1 invece qualificherebbe i francesi e si gioca a 8,50. Il Lione, come tutte le squadre di Ligue 1, ha dovuto digerire una lunghissima pausa, ma qualche giorno fa è tornata in scena nella finale della Coppa di Lega, nella quale ha saputo inchiodare sullo 0-0 il Paris Saint Germain, perdendo soltanto ai rigori. Per domani, però, su SNAI prevale l'ipotesi di una partita da Over, a 1,70 (Under a 2,05).

Blitz del Napoli a 5,25 - Sabato toccherà al Napoli, chiamato all'impresa al Camp Nou, dopo l'1-1 dell'andata. Il Barcellona recente non è squadra priva di problemi, ma la differenza di classe ed abitudine ai grandi match europei fa sì che il pronostico sia nettamente blaugrana: l'approdo alla Final Eight del Barça è a bassa quota, 1,35, le speranze del Napoli valgono 3,10. Evidentemente, non pesano molto sulle previsioni le assenze nel centrocampo catalano, che dovrà fare a meno di Vidal e Busquets (squalificati) nonché di Arthur (ormai in orbita Juve). Quanto alla sola partita di ritorno, il segno «1» si gioca a 1,60, il pareggio è a 4,00, il colpo di Gattuso a 5,25. Un altro 1-1, che porterebbe ai supplementari, è dato a 8,25, mentre lo 0-0 che respingerebbe il Napoli è ritenuto improbabile, tanto da salire fino a 13. Alta quota, 18, per uno 0-1 azzurro. Un'occhiata ai possibili bomber: normale partire da Messi, così com'è quasi scontato prevedere un suo gol, proposto a 1,75. Poi vengono Suarez (2,25) e Griezmann (2,75). Per trovare un giocatore del Napoli, bisogna andare su Mertens, a 3,50. La sorpresa? Un gol di Koulibaly, magari in mischia su corner, rende 20 volte la scommessa.

