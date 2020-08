bwin data center: PER I TIFOSI JUVE AI QUARTI CON RONALDO PROTAGONISTA

Un Agosto sportivo come non si era mai visto, milioni di appassionati si ritroveranno davanti alla tv per guardare le fasi finali della competizione calcistica di club più prestigiosa al mondo: la Champions League. Sono tre le Italiane ancora in corsa nella maggiore competizione Europea, Juventus e Napoli che dovranno recuperare il ritorno degli ottavi e l’Atalanta che dopo aver superato il Valencia si ritrova già tra le final eight.

Nonostante la sconfitta all’andata per 1-0 la Juventus risulta favorita secondo le analisi del bwin data center (www.bwin.it) i tifosi con 91% delle preferenze credono nella vittoria dei bianconeri, e l’84% si aspettano il passaggio del turno. 2 a 0 è il risultato più atteso per il 32% degli appassionati mentre per il primo marcatore, Ronaldo, recordman di goal in Champions League, è dato quasi per certo con il 90% delle preferenze.

Sempre stasera alle 21 scenderanno in campo anche Real Madrid e Manchester City. Il Real è una delle squadre che meglio ha saputo affrontare il rientro post lockdown, riuscendo nell’impresa di sorpassare il Barcellona e vincere la Liga ma il City complice il 2-1 dell’andata risulta favorito per la qualificazione alla fase successiva con il 63% delle scelte. Il risultato più atteso nei 90 minuti invece è il pareggio per il 75% dei tifosi, al 15% la vittoria del City e al 10% il Real.

Sabato sera invece, scenderà in campo il Napoli di Gattuso che sebbene sia riuscito a strappare un pareggio all’andata per 1-1 non convince i tifosi. Il Barcellona risulta vincente per il 79% degli appassionati con una percentuale che sale se parliamo di passaggio del turno: il 95% delle preferenze. Si aspetta una partita ricca di goal ed emozioni con il 94% dei tifosi che attendono più di due reti.

Con i campionati conclusi tutte le squadre sono concentrate unicamente ad alzare al cielo la coppa più prestigiosa d’Europa, l’Atalanta risulta in maniera inaspettata la più giocata per la vittoria finale con il 39% delle preferenze seguita dai bianconeri con il 37% e dai campioni in carica del Real al 6%.

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero - 0668432590 – matteo.bertero@mslgroup.com