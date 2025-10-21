Sposiamo Torino: l’esperienza storica al servizio dei matrimoni piemontesi

Torino, 21 ottobre 2025 – Da più di vent’anni, Sposiamo Torino è uno dei principali punti di riferimento nel settore del wedding planning piemontese.

Un dato interessante che riguarda questa azienda è il dato del 100% di feedback positivi da parte delle coppie che l’hanno scelta tra i vari wedding planner Torino per organizzare il loro matrimonio.

Le recensioni riportate sulle varie piattaforme digitali riportano commenti come “professionalità, attenzione ai dettagli e capacità organizzativa”, “un team di professioniste attente ad ogni dettaglio”, “la loro professionalità, soprattutto la loro umanità, gentilezza e dolcezza ci hanno permesso di avere il giorno che sognavamo”.

Dai moltissimi commenti emerge un fatto importante: che il servizio è proposto, ma non imposto. Il concetto è che le decisioni sono sempre nelle mani degli sposi, ma supportate da una guida competente, affidabile ed esperta.

Un’agenzia “storica” non solo come longevità

Fondata da Silvia Bianciardi e Tiziana Casassa nel 2004, Sposiamo Torino è nata, come spiegato sul portale ufficiale dell’agenzia, dalle doti per l’organizzazione e dall’amore per l’amore.

L’obiettivo di tutto il team è che il processo organizzativo sia al riparo da errori irrimediabili, che potrebbero rovinare un momento che le coppie desiderano sia unico e indimenticabile.

Nel corso dei due decenni di attività, l’agenzia è cresciuta e non è da considerarsi “storica” soltanto come longevità, ma come punto di riferimento affidabile non solo per la zona di Torino, ma anche in tutto il Piemonte.

Negli anni, Bianciardi e Casassa hanno costruito una rete di fornitori di fiducia che offrono servizi di alta qualità e il loro supporto nella ricerca e nella scelta della location, del servizio catering, dello studio fotografico e dell’intrattenimento musicale.

Wedding planning: i diversi pacchetti

Come ogni agenzia di wedding planning, anche Sposiamo Torino mette a disposizione diversi pacchetti fra cui scegliere, in base alle proprie necessità e al budget che si intende destinare all’organizzazione dell’evento.

Si va da un pacchetto “base” a un pacchetto “premium” che parte dalla consulenza sugli abiti da sposa e da sposo e arriva, passando da location, catering, allestimenti, musica, trucco e acconciatura della sposa, noleggio auto, fedi nuziali, disbrigo della documentazione, soggiorno e/o trasferimento degli ospiti, animazione dei bimbi, intrattenimento degli ospiti ecc., fino al servizio di un personal shopper a disposizione per accompagnare nella scelta di abiti e accessori, i genitori, i testimoni e le damigelle.

I prezzi, ovviamente, cambiano a seconda dei servizi scelti, ma sono comunque accessibili e trasparenti.

Perché il servizio dei wedding planner è importante?

Sono sempre di più le coppie che scelgono di affidarsi a un servizio di wedding planning. I motivi sono diversi: i wedding planner hanno le competenze e l’esperienza necessarie per realizzare la giusta pianificazione dell’evento occupandosi di tutti gli aspetti fondamentali: scelta dei fornitori, logistica, cerimonia, ricevimento, servizio fotografico (foto e video).

Si deve inoltre considerare che nel percorso che porta al giorno del matrimonio, raramente non sorgono imprevisti: contrattempi, condizioni meteo non ottimali, problemi con un fornitore ecc. Avere al proprio fianco un professionista che si incarica di tutti questi aspetti evita alla coppia una notevole fonte di stress.

Si deve anche sottolineare, infine, che i wedding planner hanno rapporti ormai consolidati da anni con servizi di catering, studi fotografici, fornitori di location, decoratori, fioristi ecc. e sanno a chi affidarsi per un servizio di qualità così da evitare qualsiasi imprevisto, cosa che non è scontata se si organizza tutto in prima persona.

Contatti:

Immediapress

Sposiamo Torino s.n.c.

Sito web: https://www.sposiamotorino.com/

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.