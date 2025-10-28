Suoceri, convivenza, divergenze politiche e non solo: ecco i motivi per cui litigano le coppie italiane

È proprio vero che l’amore non è bello se non è litigarello? Quante volte litigano in media gli italiani? Il nuovo sondaggio di Matrimonio.com svela tutta la verità sulle discussioni di coppia.

Il 34% delle coppie italiane litiga almeno una volta a settimana. Se il 14% ammette di discutere una volta al mese, 1 coppia su 10 litiga ogni giorno per qualche motivo.

La Community non ha dubbi: la convivenza è il motivo principale per cui le coppie italiane discutono (37%). Al secondo posto troviamo i suoceri (23%).

Contrasti e divergenze politiche e/o religiose sono causa di litigi per una coppia su 10.

Milano, 28 ottobre 2025 - ‘L'amore non è bello se non è litigarello’, dice il proverbio, ma sarà proprio vero? Per fare chiarezza su questo tema, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia, ha lanciato un divertente sondaggio e l’ha chiesto direttamente alle coppie della sua Community che si apprestano a sposarsi. Sono frequenti le discussioni nella loro relazione? Quali sono i motivi principali che le scatenano? Si litiga di più per la leggendaria invadenza della suocera, per i contrasti legati alla convivenza o per questioni economiche? Scopriamolo insieme a Matrimonio.com!

Il 34% delle coppie italiane litiga almeno una volta a settimana

Chi è “senza litigio”, scagli la prima pietra! C’è chi pensa che le discussioni di coppia aiutano a rafforzare la relazione e chi invece sostiene che tendono a logorarla lentamente. Sarà quel che sarà, una cosa è certa: litigare è una componente essenziale di qualsiasi rapporto. Ma quanto litigano in media le coppie italiane? Secondo un sondaggio originale lanciato nella Community di Matrimonio.com, il 34% delle coppie litiga almeno una volta a settimana. Se ci addentriamo più a fondo nei risultati, scopriamo che un 14% ammette di discutere tendenzialmente una volta al mese, mentre una coppia su 10 (l’11%) trova ogni giorno un motivo per litigare. A far da contrappasso a queste cifre, c’è però il 41% che assicura di discutere raramente.

La suocera e la convivenza, i più diffusi motivi di discussione

Quali sono i motivi principali che portano le coppie a discutere? Buona parte degli intervistati (37%) ha dichiarato che la convivenza è il tema per eccellenza che scatena più litigi. Un dato abbastanza logico se si considera che l'80% delle coppie che si sposano vive già insieme, secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025 pubblicato da Matrimonio.com. È quindi più probabile che sorgano disaccordi su come gestire la vita a due. “La convivenza sotto lo stesso tetto fa emergere punti di vista differenti sulla gestione della casa”, afferma Silvia, sposa di settembre e utente iscritta alla Community. Una situazione simile si verifica con uno degli argomenti più scottanti per eccellenza: i temutissimi suoceri. Almeno il 23% degli utenti assicura infatti che uno dei principali motivi che li porta a discutere ha a che fare con alcune piccole ingerenze esterne indesiderate. Lo dice alto e chiaro Martina, sposa di ottobre 2025: “Di solito litighiamo per la gestione dei suoceri, i troppi pranzi, cene, incontri "casuali" con loro che dopo un po' mi disturbano”. Non ne può più dei suoceri nemmeno Claudia, sposa di agosto 2026, che non lascia spazio a dubbi: “I litigi peggiori li abbiamo avuti per colpa dei miei/suoi genitori”.

Per 1 coppia su 10, la politica è causa di litigi

Convivenza, suoceri e non solo. Tra gli altri motivi che portano le coppie a discutere, si trova anche la gelosia (15%), la gestione dei soldi (11%) e l’educazione dei figli (5%). Un motivo, quest’ultimo, che non sorprende, visto che attualmente, stando al Rapporto sul Settore Nuziale, il 30% delle coppie che pronunciano il fatidico "sì, lo voglio" ha già dei figli avuti prima del matrimonio. Causa di litigi almeno per una coppia su 10 anche i contrasti politici e/o religiosi. “Diciamo che abbiamo divergenze politiche su cui proprio non troviamo compromessi”, dichiara Vanessa, sposa di giugno 2026. Meno diplomatico e più schietto Martino, sposo di marzo 2028, che senza mezzi termini chiosa: “Io sono di sinistra e lei di destra. Vi lascio immaginare!”.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.

