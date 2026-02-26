Supermicro e VAST Data presentano una nuova soluzione di piattaforma dati AI aziendale con NVIDIA per accelerare l'implementazione dell'AI Factory

SAN JOSE, California e SALT LAKE CITY, 26 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- VAST Forward -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI, cloud, storage e 5G/Edge, lancia, in collaborazione con VAST Data, la soluzione CNode-X, una piattaforma dati AI altamente integrata e rapidamente implementabile. Il sistema operativo VAST AI, che include VAST InsightEngine e VAST DataBase, insieme ai modelli aperti, ai microservizi e alle librerie NVIDIA, nonché ai server GPU e di archiviazione Supermicro, costituiscono uno stack di infrastruttura AI completamente integrato, che consente alle aziende di implementare rapidamente una soluzione AI completa.

"Basandosi sulla nostra collaborazione di successo con VAST Data, questa soluzione riunisce i sistemi AI ad alte prestazioni di Supermicro, il software di VAST e la tecnologia di NVIDIA in una piattaforma AI aziendale realmente integrata" ha affermato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Insieme, consentiamo alle organizzazioni di accelerare l'implementazione dell'AI in fabbrica, sia che si tratti di scalare grandi iniziative di AI o di implementare applicazioni aziendali come l'AI generativa e l'analisi video".

Per ulteriori informazioni sulla nuova soluzione Supermicro e VAST, visitare: https://www.supermicro.com/en/solutions/vast

"CNode-X unisce le competenze di Supermicro nell'infrastruttura integrata con il sistema operativo VAST AI e l'elaborazione accelerata da NVIDIA per fornire una base chiavi in mano per le fabbriche di AI aziendali" ha affermato John Mao, Vicepresidente di Global Technology Alliances presso VAST Data. "Insieme, stiamo rendendo molto più semplice per le organizzazioni implementare una piattaforma dati AI end-to-end, alimentando le GPU con dati, aiutando i team a passare più rapidamente dall'implementazione al primo token e scalando i carichi di lavoro AI con sicurezza".

La soluzione EBox esistente di Supermicro con VAST, lanciata nel 2024 e ampiamente adottata dai grandi clienti di storage per la sua efficienza in termini di spazio, potenza e costi, combina due diversi nodi server in un unico server. La soluzione EBox di seconda generazione è stata aggiornata alle più recenti CPU AMD EPYC™ 9005.

La soluzione CNode-X segue l'architettura di riferimento NVIDIA AI Data Platform, che incorpora l'accelerazione GPU nella piattaforma per accelerare la vettorizzazione dei dati, la ricerca nel database vettoriale e i carichi di lavoro di inferenza. I vantaggi di questa soluzione includono:

Supermicro e VAST hanno presentato la nuova soluzione AI Data Platform alla conferenza VAST Forward tenutasi a Salt Lake City dal 24 al 26 febbraio.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920387/Supermicro_VAST_Data.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.