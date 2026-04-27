Supermicro inaugura il più grande campus della Silicon Valley: la nuova struttura DCBBS per promuovere la realizzazione di data center di IA di nuova generazione

La quarta sede nella Bay Area di San Francisco creerà centinaia di posti di lavoro negli Stati Uniti, amplierà la produzione nazionale per potenziare la capacità delle infrastrutture statunitensi in ambito tecnologico e di intelligenza artificiale

SAN JOSE, California, 27 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, imprese, storage e 5G/Edge con Data Center Building Block Solutions ® (DCBBS) ottimizzate, ha annunciato oggi l'inaugurazione della sede più grande degli Stati Uniti, con il campus DCBBS avanzato e un significativo allargamento delle sue attività nella Silicon Valley con l'apertura di un nuovo complesso aziendale all'avanguardia vicino alla sede centrale a San Jose, in California.

L'ultima struttura, che si estende su circa 13,3 ettari e oltre 66 chilometri quadrati, rappresenta la quarta sede di Supermicro nella Bay Area, aumentando la sua presenza regionale a quasi 372 chilometri quadrati. Le strutture supporteranno una gamma completa di operazioni nazionali, tra cui progettazione di sistemi avanzati, produzione, collaudo e assistenza, nonché la distribuzione globale dell'infrastruttura DCBBS per l'intelligenza artificiale dell'azienda.

"Questo nuovo campus DCBBS, il più grande tra i nostri complessi degli Stati Uniti, rappresenta un investimento diretto nell'innovazione americana e nella leadership nel settore manifatturiero", ha dichiarato Charles Liang, presidente e AD di Supermicro. "Ampliando la nostra presenza nella Silicon Valley e consolidando la nostra attività negli Stati Uniti a San Jose, dove stiamo creando posti di lavoro qualificati di alto livello, siamo in grado di promuovere l'innovazione a livello nazionale, il valore delle soluzioni e la capacità produttiva. Il nostro team continuerà a trainare la prossima fase di innovazione nei data center, il Time-to-Online (TTO) e l'efficienza di implementazione, rafforzando la nostra capacità di fornire infrastrutture IA di nuova generazione su larga scala".

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.supermicro.com/en/about/us-manufacturing-expansion

Si prevede che l'azienda creerà centinaia di nuovi posti di lavoro di alto livello nei settori dell'ingegneria, della produzione e delle funzioni aziendali, rafforzando l'impegno a lungo termine di Supermicro per lo sviluppo della forza lavoro locale e la produzione negli Stati Uniti.

"L'espansione di Supermicro aggiunge ulteriori capacità avanzate di produzione, collaudo e distribuzione a San Jose, consolidando la nostra leadership nel settore dell'intelligenza artificiale a livello mondiale", ha affermato il sindaco Matt Mahan. "Questo investimento accelera lo sviluppo dell'infrastruttura IA di nuova generazione, crea posti di lavoro di alto livello e stimola la crescita economica locale, garantendo che l'economia dell'innovazione vada a beneficio di tutti i residenti".

Con l'incremento della domanda globale di infrastrutture IA, Supermicro sta potenziando le proprie capacità a livello nazionale per soddisfare le esigenze delle aziende e dei fornitori di servizi cloud che implementano carichi di lavoro sempre più complessi e ad alta intensità di calcolo. L'approccio integrato dell'azienda, dalla progettazione a livello di sistema ai sistemi su scala rack, consente un'implementazione più rapida, una maggiore efficienza energetica e una riduzione del costo totale di proprietà per i data center di nuova generazione.

Supermicro sta ulteriormente allineando le proprie attività nella Silicon Valley ai requisiti in continua evoluzione delle infrastrutture di intelligenza artificiale su larga scala, dove l'integrazione a livello di rack, l'efficienza energetica e la rapida implementazione sono fondamentali. Le nuove strutture potenziano la capacità dell'azienda di supportare clienti iperscalabili, cloud e aziendali che stanno realizzando fabbriche di intelligenza artificiale, rafforzando al contempo il ruolo di leader nella produzione statunitense di infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni.

Supermicro DCBBS offre un'infrastruttura IA completa e modulare. Realizzato con componenti e sottosistemi convalidati, DCBBS offre flessibilità di implementazione end-to-end: dalle singole GPU e gli switch di rete ai rack completi, infrastrutture in loco, software di gestione e servizi professionali.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.supermicro.com.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

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