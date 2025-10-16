Supermicro presenta una nuova linea di business, Data Center Building Block Solutions, per apparecchiature per data center e servizi di gestione

SAN JOSE, Calif., 16 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, Cloud, Archiviazione e 5G/Edge, annuncia la disponibilità delle sue Data Center Building Block Solutions® (DCBBS). Queste soluzioni sono considerate una nuova linea di business per Supermicro e consentono alle aziende di progettare, ordinare e costruire data center completi da un unico fornitore, riducendo il time-to-online (TTO) e migliorando la qualità e la manutenibilità complessive. È così disponibile l'infrastruttura IT completa, inclusi server, storage, software di gestione, infrastruttura di raffreddamento a liquido, networking e componenti elettrici, testati e integrati negli stabilimenti di produzione di Supermicro prima della spedizione al cliente. Grazie a una soluzione IT completa, le aziende possono collaborare direttamente con Supermicro per semplificare l'intera realizzazione del data center.

"Grazie alla nostra competenza nella fornitura di soluzioni ad alcuni dei più grandi operatori di data center al mondo, ci siamo resi conto che fornire una soluzione completa per l'infrastruttura IT sarebbe stato vantaggioso per molte aziende che cercano di semplificare la realizzazione dei propri data center", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Il nostro personale di produzione globale è pronto a collaborare con i clienti per soddisfare le specifiche esigenze dei loro data center e fornire tutti i componenti IT necessari per un data center moderno ed efficiente dal punto di vista energetico, incluso un software completo per la gestione del data center. Grazie a questa nuova linea di business, offriamo servizi per accelerare la costruzione e l'allestimento di data center completi. Le nostre opzioni di raffreddamento a liquido sono progettate e ottimizzate specificamente per l'ultima generazione di GPU, CPU e altri componenti elettronici. Queste tecnologie possono ridurre il consumo energetico dei data center fino al 40% utilizzando componenti infrastrutturali di raffreddamento a liquido Supermicro, rispetto agli attuali data center raffreddati ad aria".

Componenti chiave DCBBSI componenti principali delle Supermicro Data Center Building Block Solutions includono:

Supermicro si impegna a collaborare con i clienti per semplificare e ridurre i tempi necessari per costruire e implementare data center all'avanguardia, molti dei quali richiederanno l'uso di raffreddamento a liquido. Un unico fornitore mette a disposizione un intero portfolio di soluzioni per data center, con conseguente riduzione dei tempi di messa online e implementazioni di qualità superiore.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture IT aziendali, del cloud, dell'IA e 5G telco/edge. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

