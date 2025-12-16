circle x black
Templus concorda di acquisire nove data center da AtlasEdge

Nacho Velilla, CEO de Templus
La vendita rafforza l'attenzione strategica di AtlasEdge sugli investimenti in siti più grandi e scalabili, consentendo al contempo a Templus di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Europa e nei principali mercati regionali

ROMA, ITALY - EQS Newswire - 16 dicembre 2025 - Templus, una delle più grandi piattaforme di data center nell'Europa meridionale, e AtlasEdge, un fornitore leader europeo di data center, hanno annunciato oggi un accordo per l'acquisizione da parte di Templus di nove data center da AtlasEdge.

I nove centri si trovano a Madrid, Barcellona, Milano, Zurigo, Parigi, Amsterdam, Londra, Leeds e Copenaghen. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e dovrebbe concludersi nella prima metà del 2026.

Con questa acquisizione, Templus sblocca sinergie significative nei principali mercati spagnoli e avvia la sua espansione internazionale. Templus gestirà un portafoglio di oltre 60MW e 750 clienti distribuiti su mercati di colocation ad alta crescita.

Per AtlasEdge, la vendita riflette il suo focus strategico su siti più grandi con un potenziale di crescita significativo a lungo termine, come le sue attuali sedi in Germania, Austria e Portogallo, dove sta già ampliando la propria impronta. L'azienda sta sviluppando una nuova importante presenza da 42MW a Vienna – un gateway chiave per l'Europa centrale e orientale – e un campus all'avanguardia da 30MW a Lisbona, dove prevede di investire oltre 500 milioni di euro nei prossimi anni. A ottobre, AtlasEdge si è assicurata 253 milioni di euro in finanziamenti green per sostenere lo sviluppo del campus e ha lanciato ufficialmente il primo dei suoi tre data center, LIS001.

Nacho Velilla, CEO di Templus, ha commentato: "Con questa acquisizione, Templus inizia la sua internazionalizzazione europea, con il fermo obiettivo di crescere in tutti i mercati che sono ora integrati nella rete di data center regionali di Templus in Europa".

"Questo è un passo avanti entusiasmante per AtlasEdge", ha affermato Tesh Durvasula, CEO di AtlasEdge. "Rafforza la nostra capacità di investire nelle regioni in cui vediamo una crescita eccezionale a lungo termine, assicurando al contempo che questi siti continuino sotto un operatore focalizzato e ben posizionato per supportare il loro futuro."

Henry Harris, Chief Strategy Officer di AtlasEdge, ha aggiunto: "Questa transazione segna un'importante tappa mentre continuiamo a ridefinire il nostro portafoglio in base alla domanda dei clienti, concentrandoci su strutture a densità più elevata, scalabili e strategicamente posizionate nei mercati in cui vediamo il maggiore potenziale. Questi nove siti hanno avuto un ruolo chiave nella nostra prima formazione e siamo lieti di aver trovato nel team di Templus un nuovo proprietario che condivide la nostra passione per i clienti e l'eccellenza operativa."

Infine, Felix de la Fuente, Chief Commercial Officer di Templus, ha dichiarato: "Questa acquisizione rafforza l'impegno di Templus nel fornire un'infrastruttura digitale resiliente, basata sulla prossimità e all'avanguardia. Queste strutture strategicamente posizionate beneficiano di un'eccellente connettività attraverso una varietà di opzioni di carrier, fornendo al contempo alle aziende europee un'infrastruttura sovrana e nativa per la conformità normativa. Questo è fondamentale per le operazioni AI-ready, l'allineamento normativo e l'ibridazione con gli ecosistemi cloud centralizzati."

AtlasEdge manterrà la responsabilità operativa delle strutture e continuerà a servire i clienti fino al completamento della transazione.

