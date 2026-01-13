TOKYO SKYTREE e "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA" organizzano il primo evento collaborativo dall'8 gennaio al 6 aprile 2026

TOKYO, 13 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., gestore della TOKYO SKYTREE, organizza "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)", il primo evento collaborativo tra la torre e il famoso anime "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA" per commemorare l'uscita del suo film "THE MOVIE PUELLA MAGI MADOKA MAGICA Walpurgisnacht: Rising". L'evento si terrà da giovedì 8 gennaio a lunedì 6 aprile 2026.

Immagine chiave di "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (D)": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202512120873/_prw_PI1fl_2r60xX5A.png

Sito web speciale "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)": https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/madoka-magica/

La Tembo Galleria, a 450 metri di altezza, ospita una mostra con le immagini più importanti dell'evento. Su questo piano vengono offerti articoli in edizione limitata, disponibili solo durante l'evento, e articoli speciali del menù del bar. Inoltre, per chi desidera farsi immortalare con i personaggi di "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA", è disponibile un servizio fotografico esclusivo per l'evento. Sul Tembo Deck, alto 350 metri, ogni sera dell'evento vengono proiettati video esclusivi sulle finestre trasformate in uno schermo gigante dello SKYTREE ROUND THEATER. Sempre nel corso della serata, l'esterno della torre sarà illuminato in modo speciale all'insegna del tema "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA", ispirato ai vari personaggi dell'anime.

Non solo: il personaggio ufficiale di TOKYO SKYTREE, Sorakara-chan, vestito con il costume di Madoka Kaname (versione "ragazza magica"), un personaggio di spicco di "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA", avrà sessioni di incontro con i visitatori dell'evento per posare e scattare foto con loro. Sono disponibili anche biglietti d'ingresso speciali per queste piattaforme di osservazione con una cartolina speciale raffigurante "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA".

TOBU TOWER SKYTREE si augura che coloro che verranno in Giappone visitino e apprezzino la TOKYO SKYTREE in occasione dell'evento.

Informazioni sulla TOKYO SKYTREELa TOKYO SKYTREE, alta 634 metri, è la torre di trasmissione indipendente più alta del mondo. Dispone di due ponti di osservazione, il Tembo Deck, a un'altezza di 350 metri, e il Tembo Galleria, a un'altezza di 450 metri, che offrono una spettacolare vista panoramica di Tokyo. Di notte, la TOKYO SKYTREE è illuminata in tre stili di illuminazione: "Iki", caratterizzato da un azzurro pallido, "Miyabi", caratterizzato dal viola Edo , e "Nobori", un'augurale tonalità mandarino. Durante gli eventi stagionali e di altro tipo è possibile ammirare un'illuminazione speciale.

