Tomorrow.Building affronta la crisi abitativa per gettare le basi di un'edilizia più intelligente

BARCELLONA, Spagna, 16 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- La terza edizione di Tomorrow.Building World Congress, il principale evento internazionale che promuove l'innovazione nell'ambiente edificato, si terrà dal 4 al 6 novembre 2025 nella sede della Gran Via di Barcellona. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 100 esperti provenienti da tutto il mondo per esplorare il futuro di uno sviluppo urbano resiliente, decarbonizzato e basato sulla tecnologia, con particolare attenzione alla soluzione della crisi abitativa che le metropoli stanno affrontando a livello globale.

Organizzato dalla Fira de Barcelona e all'insegna del tema "Build Better", l'evento presenterà un programma di conferenze completo incentrato sulle questioni più urgenti nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica. Tra i temi chiave che verranno affrontati ci sono le tecnologie di progettazione, l'innovazione edilizia digitale, il retrofitting, l'edilizia decarbonizzata, l'edilizia residenziale, la pianificazione urbana resiliente, la proptech e la rigenerazione urbana. Questi temi riflettono l'urgente necessità di soluzioni più intelligenti e sostenibili per far fronte al cambiamento climatico, all'urbanizzazione e alla crisi abitativa.

Tra i relatori figurano Nikki Greenberg, fondatrice e responsabile dell'innovazione presso Real Estate of the Future, Carlo Ratti, architetto e direttore del MIT Senseable City Lab; Renate Mitterhuber, responsabile della divisione Smart Cities and Regions presso il Ministero federale tedesco per l'edilizia abitativa, lo sviluppo urbano e l'edilizia; Maria Buhigas, architetto capo del consiglio comunale di Barcellona; Orna Rosenfeld, rinomata consulente in materia di edilizia abitativa e affari urbani e Martha Thorne, consulente senior presso la Fondazione Henrik F. Obel ed ex direttore esecutivo del Pritzker Architecture Prize.

Tomorrow.Building World Congress ospiterà anche uno spazio espositivo con una forte presenza di aziende globali impegnate a trasformare il settore dell'edilizia e delle costruzioni. Tra gli espositori confermati figurano ORBITS Engineering Firm, SPIE, Jacobs, Bentley Systems, RIPC e VORTEX International.

Riprogettazione del paesaggio urbanoL'evento si terrà in concomitanza con lo Smart City Expo World Congress, la principale fiera e congresso sulle città e sulle soluzioni urbane intelligenti; Tomorrow.Mobility World Congress, l'evento internazionale che promuove la progettazione e l'adozione di nuovi schemi di mobilità urbana sostenibile; Tomorrow.Blue Economy, volto a sfruttare appieno il potenziale delle risorse oceaniche per una crescita economica sostenibile; e la quarta edizione del Deep Tech Summit, un evento organizzato da Barcelona Activa incentrato sull'imprenditorialità scientifica e tecnologica e sugli spin-off universitari.

Si prevede che gli eventi riuniranno complessivamente oltre 1.000 espositori, rappresentanti di oltre 850 città, più di 600 esperti internazionali e oltre 25.000 partecipanti.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2797193/Visitors_Experience_Congress.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

