Natale tra le nuvole

Tra tradizione e nuovi trend, Air Italy svela le mete preferite dagli italiani per trascorrere le feste natalizie

Milano, 4 dicembre 2019 - Sono sempre di più gli italiani che, anno dopo anno, decidono di passare le vacanze natalizie in una località diversa da quella in cui vivono ogni giorno. Chi per raggiungere la famiglia lontana, chi per staccare la spina almeno qualche giorno, chi per scappare il più lontano possibile da stress e lavoro, ogni anno – secondo un’indagine, realizzata da Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions - circa 9 milioni di italiani prenotano un viaggio nel periodo natalizio (+12,3% rispetto al 2017).

Ma come si fondono tradizione e innovazione nella ricerca della meta perfetta per il Natale e l’attesa dell’anno nuovo?

Natale con i tuoi, capodanno con chi vuoi

Se un cospicuo 70% continua a preferire un’idea di Natale tradizionale, a casa insieme ai propri affetti, è salita al 30% rispetto allo scorso anno la percentuale di italiani che considera le festività natalizie un momento per prendersi del tempo prezioso e approfittare del piccolo break lavorativo anche per scappare lontano. Scappare sì, ma dove?

I tradizionalisti

Ci sono i tradizionalisti, per cui Natale significa solo una cosa: neve, albero e tradizioni. Sono le città la loro meta preferita e, potendo sceglierne una, ben il 65% degli intervistati sceglierebbe New York, anche se un coraggioso 35% affronterebbe le rigide temperature della Lapponia.

I suggerimenti di Air Italy: rotte domestiche da e per Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Cagliari. Rotte per il Nord America: New York, Toronto.

Gli esploratori

C’è poi una parte di italiani che viaggia e ha viaggiato molto spesso negli ultimi 5 anni (70%) e che identifica le vacanze di Natale come un’imperdibile occasione per riconquistarsi un po’ di libertà. Sono gli esploratori, che tra Natale e Capodanno preferiscono partire per aspettare l’inizio del nuovo anno visitando nuovi mondi: il 27% sceglie la lontanissima Australia e la più calda Zanzibar.

I suggerimenti di Air Italy: voli diretti internazionali da Milano Malpensa per Cairo, Dakar, Lagos, Sharm El-Sheikh, Tenerife e Zanzibar.

I sognatori

Sul totale degli intervistati, ben il 32% sogna di scappare e trascorrere le vacanze invernali su una spiaggia paradisiaca, lontano dal traffico cittadino. E se sono ancora una volta le perle dell’Oceano Indiano ad essere le destinazioni preferite, sono le Maldive ad aggiudicarsi il primo posto di meta da sogno: con il 46% delle preferenze. Seguono Zanzibar (23%) e Seychelles.

I suggerimenti di Air Italy: voli diretti di lungo e medio raggio per Maldive, Mombasa, Zanzibar.

Contatti:

press@airitaly.com