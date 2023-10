Ciao Milano! Beond Airlines annuncia il servizio dall'Italia alle Maldive

DUBAI, United Arab Emirates, 11 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Beond, la prima compagnia aerea leisure premium al mondo, è lieta di annunciare che i milanesi potranno presto vivere le bellissime Maldive, per gentile concessione di Beond. Il volo inaugurale da questa importante città italiana sarà programmato per la fine di marzo 2024. I voli partiranno da Milano-Malpensa da Milano a Malé, alle Maldive.

Il Direttore Commerciale di Beond, Sascha Feuerherd, ha dichiarato: "C'è una forte domanda da Milano alle Maldive per il servizio premium offerto da Beond. I milanesi più esigenti apprezzeranno l'esperienza di Beond e intendiamo superare ogni aspettativa dei nostri clienti dal momento in cui prenotano con noi. Siamo grati per il supporto che abbiamo ricevuto dall'aeroporto di Milano-Malpensa e non vediamo l'ora di una potenziale espansione in altre città in Italia, a tempo debito".

Beond inizierà le operazioni questo autunno con le Maldive come primo hub. Il lancio del servizio inizierà con un aeromobile Airbus A319 con 44 configurazioni lay-flat all'avanguardia e un'esperienza di bordo premium, inclusa una cucina raffinata. Il lancio del servizio di Beond è previsto per novembre 2023, con la partenza inaugurale di Riyadh il 9 novembre, quella inaugurale di Monaco il 15 novembre e quella inaugurale di Zurigo il 17 novembre.

A proposito di Beond

Beond è la prima compagnia aerea leisure premium al mondo che offre esperienze uniche e su misura per i viaggiatori moderni di oggi. Beond avvierà voli da una varietà di destinazioni con le ultime innovazioni nel settore dell'aviazione e dei viaggi di lusso.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ciao-milano-beond-airlines-annuncia-il-servizio-dallitalia-alle-maldive-301953328.html