KSL CAPITAL PARTNERS ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN SERENO HOTELS

Le famiglie fondatrici mantengono una significativa partecipazione, e Luis Contreras continua a ricoprire il ruolo di CEO.

COMO, Italy , 26 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Sereno Hotels ("Sereno"), ha annunciato oggi che un'affiliata di KSL Capital Partners ("KSL") ha acquisito una quota di maggioranza in Sereno. Fondata oltre 20 anni fa dalla famiglia Contreras, Sereno è proprietaria e responsabile della gestione del pluripremiato hotel extralusso Il Sereno, situato sulle rive del Lago di Como, e del suo resort gemello, Le Sereno, sulla spiaggia di Grand Cul de Sac sull'isola di Saint-Barthélemy.

La famiglia Contreras manterrà il proprio ruolo come importante investitore in Sereno, e l'attuale team di Sereno continuerà a garantire l'eccezionale livello di servizio che ha reso Sereno famosa in tutto il mondo negli ultimi due decenni. I dettagli dell'operazione non sono stati resi noti.

Luis Contreras, fondatore e CEO di Sereno, che continuerà a guidare l'azienda, ha dichiarato: "L'essenza di Sereno Hotels è di essere un'impresa familiare. La collaborazione con KSL ci permette di accelerare la nostra crescita, mantenendo al contempo gli ideali e gli standard fondamento del nostro successo. La visione che condividiamo è di creare nuovi boutique hotel estremamente lussuosi in luoghi esclusivi, caratterizzati da un design straordinario, dettagli meticolosi e servizi, informali ma professionali, a misura dei nostri ospiti. Grazie al contributo strategico e finanziario di KSL, intendiamo offrire ai nostri ospiti e al nostro team nuove esperienze e prospettive entusiasmanti".

Martin Edsinger, Principal di KSL Capital Partners, ha aggiunto: "Siamo felicissimi dell'opportunità di collaborare con Luis e la famiglia Contreras nel nuovo percorso di crescita di questa straordinaria azienda. A KSL, aspiriamo ad investire nell'indimenticabile per creare un'esperienza duratura, elemento chiave della mission di Sereno. Ciò che Luis e la sua famiglia hanno creato è senza pari e noi non potremmo essere più entusiasti del futuro di Sereno e di lavorare con un partner che condivide la nostra visione e i nostri valori".

Informazioni su Sereno HotelsCon proprietà in due delle destinazioni turistiche più ambite al mondo, Sereno Hotels è la società creatrice, proprietaria e responsabile della gestione dei pluripremiati hotel Il Sereno, sulle rive del Lago di Como, il cui design e interni moderni sono stati creati dalla famosa architetta spagnola Patricia Urquiola, e Le Sereno sull'isola di Saint-Barthélemy. Il marchio Sereno Hotels è rinomato per il numero ristretto di ampie camere e suite, viste spettacolari ed emblematiche, ville private adiacenti agli hotel e un caratteristico e curato approccio al lusso e al servizio. Il Sereno e Le Sereno hanno ripetutamente vinto numerosi riconoscimenti, tra cui i premi Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards, Travel + Leisure's It List, Afar Traveler's Choice Awards e Town & Country's Hotel Awards. Travel + Leisure ha recentemente nominato Il Sereno come miglior hotel in Italia, miglior hotel in Europa e quarto miglior hotel del mondo, oltre a nominare Le Sereno come hotel numero uno per un soggiorno a Saint-Barthélemy.

Informazioni su KSL Capital PartnersKSL Capital Partners è una società di private equity specializzata in investimenti in travel & leisure in cinque settori principali: ospitalità, attività ricreative, club, immobili e servizi per i viaggi. KSL ha sedi a Denver, in Colorado; New York City; Stamford, in Connecticut; e Londra, nel Regno Unito. Dal 2005, KSL ha raccolto oltre 21 miliardi di dollari di capitali tra equity, credito e fondi di tactical opportunities. L'attuale portafoglio di KSL comprende alcune delle proprietà più rilevanti nel settore travel & leisure, come Soneva alle Maldive, Beaumier in Europa e Baillie Lodges in Australia. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kslcapital.com.

