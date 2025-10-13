Una partnership storica: HAVIT collabora con tre dei migliori team internazionali di eSport per espandere la presenza globale

GUANGZHOU, Cina, 13 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- HAVIT, un marchio leader mondiale nel settore della tecnologia di consumo, annuncia oggi ufficialmente partnership strategiche con tre team di eSport di fama internazionale: Vivo Keyd Stars, Brasile, e Galatasaray Esports e Beşiktaş Esports, Turchia. Si apre così una nuova fase nell'espansione globale di HAVIT negli eSport, rafforzando ulteriormente la sua influenza nell'ecosistema globale degli eSport.

Penetrare nel mercato degli eSport

HAVIT ha ottenuto risultati notevoli nel settore degli eSport sia nel mercato turco che in quello latinoamericano.

In Turchia, le cuffie da gaming di HAVIT si classificano costantemente al primo posto sulla piattaforma leader Trendyol. Per integrarsi ulteriormente nell'ecosistema di eSport locale, HAVIT collabora con Galatasaray Esports e Beşiktaş Esports, celebri per la loro prestigiosa tradizione e la loro giovane energia, entrambe con una vasta base di fan. Questa collaborazione non solo rafforza la leadership di mercato di HAVIT, ma rinsalda anche il suo legame con la comunità locale degli eSport.

Inoltre, HAVIT entra nel secondo anno della sua partnership con Vivo Keyd Stars, la principale squadra brasiliana di eSport, fornendo attrezzature da gaming ad alte prestazioni per supportare il gioco della squadra. Grazie all'attrezzatura di HAVIT e alla loro instancabile determinazione, i VKS hanno vinto il campionato LTA South 2025 Split 3 e rappresenteranno il Brasile al campionato mondiale League of Legends 2025. Questa partnership sottolinea sia la forza del team sia l'impegno di HAVIT nel favorire lo sviluppo degli eSport in Brasile.

Visione del marchio: Costruire una rete globale di eSport

Questa partnership strategica tra Brasile e Turchia rappresenta un passo fondamentale nell'espansione del mercato regionale di HAVIT e getta solide basi per la futura presenza di HAVIT in ecosistemi di eSport più ampi in Europa, nelle Americhe e oltre.

"Collaborare con questi team è un'implementazione fondamentale della visione di HAVIT 'For Fun. For Games. For Champions'", ha dichiarato Yao, direttore del marchio di HAVIT. "Unendo tecnologia e eSport, puntiamo a invogliare i giocatori di tutto il mondo a superare i confini e a plasmare il futuro del gaming".

Incontrare HAVIT alle fiere globali

HAVIT presenterà le sue ultime innovazioni in fiere internazionali e invita calorosamente tutti a provare i prodotti in prima persona.

Prossime fiere:

138ª Fiera di Canton (Guangzhou, Cina, 15-19 ottobre)Global Sources Mobile Electronics Show (Hong Kong, Cina, 18-21 ottobre)

Informazioni su HAVIT

Fondata nel 1998, HAVIT è presente in oltre 110 paesi e regioni, offrendo attrezzature da gaming innovative, dispositivi audio e prodotti per la vita intelligente. Grazie a decenni di esperienza nel settore audio, HAVIT Gaming offre attrezzature per il gaming eSport incentrate sulle prestazioni, mettndo i giocatori di tutto il mondo nelle condizioni ideali.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2793360/HAVIT_Partners_Three_Top_International_Esports_Teams.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2793411/GUANGZHOU_HAVIT_TECHNOLOGY_Logo.jpg

