Un’abitazione a Palermo regala l’emozione di uno sguardo a metà tra il mare e la città, grazie agli infissi Oknoplast

Milano, 10 aprile 2024 – Palermo, 129 mq vista mare, ma non solo. Ormai in disuso, uno spazioso appartamento è stato oggetto di una completa ristrutturazione, a cura dello Studio La Leta Architettura, con l’idea di ricavarne un ambiente che sfruttasse al massimo la posizione privilegiata in cui si trova, con un doppio affaccio: il mare da un lato e il centro storico dall’altro.

Enfatizzare la panoramicità dell’abitazione è stato il punto di partenza per lo sviluppo dell’intero progetto, all’interno del quale hanno giocato un ruolo cruciale le finestre, elementi di arredo con la funzione di incorniciare il paesaggio.

“Abbiamo dovuto ottimizzare ogni centimetro dei fori architettonici preesistenti e per questo motivo sono stati scegli degli infissi con profili sottili e nodo centrale ridotto che consentono l’utilizzo di vetrocamere più ampie e quindi maggiore luce naturale in ingresso” spiega l’architetto Giorgio La Leta che ha seguito il progetto.

L’abitazione si sviluppa in un grande living, due camere da letto e due bagni. Le nuove partizioni sono state limitate al minimo, per non frammentare ulteriormente l’appartamento. E per questo motivo nella zona living è stato inserito – in posizione assiale – un volume contenitore in legno che, senza schermare la vista ma orientandola, suddivide lo spazio in due macro-zone e contemporaneamente assolve a diverse funzioni: da un lato, all’ingresso, guardaroba mentre dall’altro, diventa vera propria area per lo smartworking.

Il cambio di pavimentazione fra legno e gres distingue la cucina dal resto della zona giorno: qui trova posto la penisola completamente rivestita in Fenix nero e una grande parete-contenitore in legno di rovere che incornicia le grandi finestre Prolux Evolution di Oknoplast regalando un’invidiabile vista all’esterno. Dal living, attraverso i bagni, si accede alla zona notte dove si trova una camera padronale con bagno en-suite e vista spettacolare su Castello a Mare, oltre a una seconda camera.

“In questo progetto le finestre hanno contribuito a creare un design unico nel suo genere e, all’interno dell’appartamento, regalano modernità, luce e raffinatezza. Siamo riusciti a centrare l’obiettivo portando armonia con l'ambiente circostante e offrendo un'esperienza abitativa unica e contemporanea a questa abitazione, senza tralasciare l’importanza delle prestazioni tecniche per ottenere un significativo risparmio energetico” conclude Giorgio La Leta.

Prolux Evolution è un serramento in PVC che si distingue per un design perfettamente simmetrico, enfatizzato dalla maniglia posizionata centralmente, profilo snello e nodo centrale ridotto. Queste caratteristiche permettono, così, all’infisso di guadagnare preziosa superficie vetrata e supportare quindi una vetrocamera più ampia, realizzata con vetri extra-light a elevata trasparenza. In questo modo, Prolux Evolution riesce a garantire una luminosità fino al 22% superiore rispetto a una tradizionale finestra in PVC.

Inoltre, il profilo in classe A, le vetrocamere basso-emissive e le guarnizioni a memoria di forma permettono a Prolux Evolution di raggiungere parametri tecnici di alto livello (Uw fino a 0,8 W/m2K con triplo vetro).

