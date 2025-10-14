Viaggi e svago, addio sorprese o inconvenienti: nasce Lumos per ogni tua esigenza

Milano - 13 ottobre 2025 - Enzo, nome di fantasia, ha pianificato un viaggio. Avrà diversi giorni a propria disposizione per visitare la città che ha scelto, i luoghi simbolo, per mangiare nei ristoranti tipici, per vivere le esperienze più belle del luogo e fare tutte le attività possibili previste. Ma Enzo ha anche poca dimestichezza con il web per la ricerca di hotel, locali e attrazioni varie. Ha paura di non saper scegliere, teme di avere difficoltà nella ricerca della soluzione più giusta. In quest'ottica ecco Lumos, una piattaforma nata per dare agli utenti un'esperienza confortevole mettendo al centro della propria vision valore, qualità e affidabilità. Lumos.it è un sito facile, intuitivo, grazie al quale poter conoscere diverse attività e professionisti senza dover aprire varie finestre o consultare vari portali per ogni specifica esigenza. Con Lumos tutto è racchiuso in un'unica piattaforma totalmente gratuita. Lo slogan è già indicativo: le sorprese sono solo belle. Per questo motivo è stato realizzato un sito che dà idea di qualità e professionalità e che consente agli utenti di trovare tutto ciò che stanno cercando. I valori sono chiari già nella home page e si racchiudono in poche parole chiave come accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità.

Chi utilizza Lumos e cosa è possibile trovare?

Lumos si rivolge sia ad aziende e professionisti per arricchire le sezioni del sito, sia agli utenti che avranno a disposizione una serie infinita di opportunità tra cui scegliere. Si tratta di partner di eccellenza, professionisti e micro imprese di ogni settore. Il sito presenta quattro finestre: box, vetrine, benessere e auto. Per ognuna c'è la sezione specifica dove è possibile selezionare le proprie ricerche e filtrarle attraverso la specifica del luogo e poi ordinando le varie proposte in base alla popolarità, a quelle più recenti oppure secondo il classico elenco partendo dal prezzo più alto a quello più basso. Già in home ci sono diverse soluzioni a prezzi scontati. C'è di tutto: dai viaggi ai ristoranti oppure esperienze per la persona, cura per il benessere, sport e tanto altro. Box è la scelta ideale per idee regalo che saranno sempre originali e al passo coi tempi e le tendenze. Vetrine è utilissima come finestra per trovare attività locali o professionisti della tua zona come idraulici, elettricisti oppure negozi di ogni genere o per scoprire locali nuovi. Trovi tutto quello che cerchi e anche in questo caso ci sono offerte sorprendenti, come recita lo slogan. Ma le offerte e i vantaggi sono presenti ogni mese con aziende selezionate. Anche in questo caso, compariranno in home le principali. L'ultima sezione è quella relativa al noleggio auto. Tante proposte, tante vetture a disposizione.

L'obiettivo di Lumos: le parole del Ceo Mario Parrella

Mario Parrella, Ceo di Lumos, spiega in modo chiaro qual è l'obiettivo di un progetto innovativo che coinvolge diverse menti unite dalla volontà comune di fare squadra con proprie idee: "Lumos nasce da un contest di 4 anni fa proposto a tutti i dipendenti usb con l’obiettivo di far uscire fuori idee, talenti e voglia di mettersi in gioco con lo scopo di provare ad individuare un progetto alternativo ad USB - la “società madre” di Lumos - con il fine di creare un prodotto proprietario che sia un elemento di distinzione e riconoscibilità. L'obiettivo futuro è quello di aggiungere nuove collaborazioni e partnership anche di caratura internazionale".

Assistenza e ampia copertura: i punti di forza

La forza di Lumos è nella facilità del suo utilizzo. Il portale, infatti, oltre a essere gratuito è anche sicuro e affidabile e funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Il sito è riconoscibile, diretto, intuitivo. Possono utilizzarlo davvero tutto. Per ogni esigenza, uno dei punti di forza è l'assistenza clienti immediata e professionale. C'è una sezione dedicata in caso di problemi o difficoltà di ogni natura. Oltre a una serie di domande base, c'è anche una chat disponibile per spiegare nel dettaglio il problema con risoluzione immediata e in tempo reale. Un altro punto di forza di Lumos è la copertura geografica. I numeri sono in costante aggiornamento. Al momento sono presenti già 650 box con un incremento medio di 150 al mese, 2500 vetrine e 3000 utenti registrati. L'obiettivo di Lumos, oltre a regalare agli utenti un'esperienza confortevole, è anche quella di crescere a livello nazionale con visibilità del marchio e del logo e immediata riconoscibilità da parte degli utenti. E poi, come spiegato anche dal Ceo Mario Parrella, sviluppare nuove collaborazioni e partnership di caratura internazionale.

