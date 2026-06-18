World Sushi Day: Il segreto del sushi? Il salmone norvegese! Storia dell'abbinamento che ha conquistato l'Italia

Dal viaggio pionieristico degli anni '80 al boom nei consumi fuori casa: oggi il salmone è uno dei protagonisti più amati nel sushi, soprattutto nel Belpaese.

MILANO, 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Il sushi come lo conosciamo oggi deve molto a un ingrediente diventato simbolo: il salmone norvegese. Un incontro tra culture culinarie diverse che ha dato origine a un nuovo equilibrio di gusto capace di ridefinire le abitudini alimentari contemporanee. Oggi questa evoluzione trova in Italia uno dei suoi mercati più dinamici, dove il sushi è ormai parte integrante del consumo quotidiano, soprattutto fuori casa.

Il sushi ha oltre 500 anni di storia in Giappone, ma uno dei suoi ingredienti più iconici è in realtà frutto di un'intuizione molto più recente e tutta norvegese.

Bisogna tornare al 1985, quando una delegazione della Norvegia arrivò a Tokyo con un obiettivo ambizioso: introdurre il salmone crudo nella cucina giapponese.

All'epoca, infatti, il sushi era dominato dal tonno; il salmone, invece, era poco utilizzato a causa del rischio di parassiti nelle specie selvatiche.

Ma i norvegesi portavano con loro un salmone allevato secondo standard elevatissimi, controllato, sicuro e di qualità, adatto anche al consumo crudo. Da qui prende forma un cambiamento destinato a rivoluzionare il sushi attraverso anni di lavoro, relazioni e sperimentazioni sul mercato giapponese.

Oggi il salmone è il topping più diffuso nel sushi a livello globale e una presenza costante sulle tavole di tutto il mondo proprio grazie alla qualità e alla sicurezza del prodotto.

Nel mercato italiano, è il sushi a guidare l'espansione del salmone nell'out of home. Secondo i dati della ricerca condotta da Circana nel 2025*, quasi il 70% del consumo di salmone nei canali out of home in Italia è legato al sushi, in crescita rispetto al passato (dal 66% nel 2019 al 69% nel 2025).

Non solo presenza, ma anche dinamismo: il sushi registra una crescita dell'11,5% rispetto al 2024, a fronte di un incremento più contenuto delle altre preparazioni a base di salmone (+4,0%).

Dati presentati in occasione del Norwegian Seafood Seminar, l'appuntamento annuale del Norwegian Seafood Council dedicato all'analisi dei trend di consumo ittico.

«Il sushi, uno dei simboli della cucina etnica, da tempo non rappresenta più una nicchia, ma parte integrante della dieta quotidiana, soprattutto tra i giovani», commenta Tom Jørgen Gangsø, Country Director Italy, Norwegian Seafood Council. «In Italia, questa trasformazione è ancora più evidente: il salmone è diventato un ingrediente identitario del consumo fuori casa, capace di unire qualità, sicurezza e versatilità. È il risultato di una storia iniziata lontano, ma che oggi trova in Italia uno dei suoi esempi più concreti di successo, confermando il ruolo della Norvegia come punto di riferimento globale per qualità e innovazione nel seafood.»

Il successo del salmone norvegese nel sushi non è casuale, ma il risultato di una combinazione di caratteristiche che rispondono in modo preciso alle esigenze del consumo contemporaneo.

Qualità del prodotto, filiera tracciabile e rigorosi standard produttivi, insieme a elementi distintive come la consistenza morbida e il gusto delicato, hanno contribuito a rendere il salmone norvegese uno degli ingredienti più apprezzati nelle preparazioni a base di pesce crudo, a partire dal sushi, dando vita a un connubio di successo che dura da oltre 30 anni.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il link: https://www.pescenorvegese.it/storie-dalla-norvegia/il-miglior-pesce-possibile/orichgine-sushi-e-salmone-norvegese/

* Circana, "Out of home market dynamics and trends, year 2025" – Seafood Seminar 2026

Il Norwegian Seafood Council è un ente fondato nel 1991 avente il compito di collaborare e supportare il settore della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia, per sviluppare mercati per i prodotti ittici norvegesi e divulgarne la cultura attraverso attività di marketing e di informazione. Il Norwegian Seafood Council ha sede centrale a Tromsø e uffici locali presenti nei mercati internazionali più importanti per la Norvegia. Le attività del Norwegian Seafood Council sono finanziate dall'industria ittica norvegese tramite una tariffa su tutte le esportazioni di prodotti ittici norvegesi. Il Norwegian Seafood Council è una società pubblica di proprietà del Ministero norvegese del Commercio, dell'Industria e della Pesca.

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