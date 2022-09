Immobile e l'infortunio: "Sto bene, ma è un po' pericoloso"

"Sto bene ma l'infortunio è un po' pericoloso, si sa come sono i dottori. La situazione è un po' al limite, come quando ho lasciato il ritiro della Nazionale". Ciro Immobile si esprime così in merito al suo infortunio a margine della conferenza stampa di presentazione della Partita della Pace, che si disputerà il prossimo 14 novembre allo Stadio Olimpico.

"È stato creato un caso inutile - aggiunge il 32enne napoletano - è uscita la mia foto in partenza quando in realtà stavo aspettando che Mancini scendesse dall'aereo perché era andato a votare. Stavo per partire nonostante non potessi giocare, poi siamo stati d'accordo sul fatto che fosse inutile fare un viaggio a vuoto, meglio tornare a casa e fare le visite. Io avrei voluto giocare, ma quando ti capita un infortunio è così. Non era una cosa grave, ma comunque rischiosa. Devo essere sincero, siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d'onda e sono tornato a Roma per fare le terapie".

L'attaccante spende un pensiero anche sulla Partita della Pace: "Siamo contenti, il calcio ha una grande responsabilità. Il Papa ci ha dato la missione di mandare questo messaggio importante e noi lo faremo a voce alta. In più sarà motivo per ricordare e ringraziare ancora una volta Maradona, per ciò che ha fatto in campo e fuori".