Imperia, bimba di 4 mesi muore in ospedale: indagini sulle cause

Una bambina di 4 mesi, di origine africana, è morta al pronto soccorso di Imperia dove i genitori l'avevano portata d'urgenza dopo una probabile caduta. E' successo poco fa. La famiglia di africani, residente a Dolcedo, un paese dell'entroterra di Imperia, presa dal panico non ha aspettato l'arrivo dell'ambulanza e ha trasportato in auto la piccola in ospedale, dove è arrivata già morta.

Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile impegnati ad accertare le cause del decesso. Contrastanti le versioni fornite dai genitori, che in un primo tempo hanno dichiarato che la bimba stava giocando con il fratello, poi che è caduta dal lettino.

(di Silvia Mancinelli)