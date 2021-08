"In Campania pomodori marciscono nei campi", allarme Coldiretti

In Campania pomodori marciscono nei campi. A lanciare l'allarme è la Coldiretti. "Trovare soluzioni alternative per eliminare gli alibi e salvare la produzione dei pomodori da conserva. E' la proposta che Coldiretti Campania, rappresentata dal direttore regionale Salvatore Loffreda, ha portato al tavolo d’urgenza in Regione convocato sulla crisi dall’assessore all’agricoltura Nicola Caputo. "Se il problema dell’industria conserviera è il trasporto - ha dichiarato il direttore Loffreda - siamo pronti a mobilitare i trattori delle aree interne per agevolare il carico e la consegna presso gli stabilimenti di trasformazione, evitando di innescare così tensioni sul mercato tra Campania e Puglia".