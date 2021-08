In cima ai trending topic il caso dei finti green pass

Scala la classifica dei trending topic di Twitter l'hashtag #telegram ma non è un dibattito sulle qualità dell'app di messaggistica bensì un tiro al bersaglio su coloro che avrebbero comprato, proprio via Telegram (dove sarebbero circolate anche liste e mappe di locali 'certificati' al contrario nel senso che non richiedono i certificati) dei green pass fasulli. Secondo quanto si legge in alcuni messaggi, gli incauti acquirenti avrebbero non solo speso fino a 900 euro per un lasciapassare 'taroccato' ma avrebbero fornito ai truffatori anche dati sensibili contenuti nei documenti di identità -veri- inviati per avere l'agognato, quanto contraffatto, attestato.