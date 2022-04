Guerra Ucraina, in Russia "bombardato checkpoint in regione Kursk"

Lo ha fatto sapere via Telegram il governatore della regione al confine con l'Ucraina

La Russia denuncia un "bombardamento" contro un checkpoint in una località del distretto di Rylsky, nella regione di Kursk, al confine con l'Ucraina. "Intorno alle 8 ora locale, un checkpoint nella zona di Krupets è stato bombardato con colpi di mortaio. Non ci sono vittime né danni", ha fatto sapere via Telegram il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoyt, aggiungendo - stando a quanto riporta l'agenza Tass - che le forze russe hanno risposto al fuoco.