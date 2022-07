Incendi: gli Usa spendono per rigenerare le foreste

Il Department of Agriculture (USDA) statunitense ha dichiarato di aver triplicato la spesa annuale per il rimboschimento per far fronte alla perdita di quattro milioni di acri di alberi, causata dagli intensi incendi boschivi provocati dalla siccità. I fondi per rigenerare le foreste sono saliti a oltre 100 milioni di dollari quest'anno, in modo da tenere fede alla promessa del presidente Usa Biden; insieme al Servizio Forestale degli Stati Uniti l'obiettivo è piantare più di un miliardo di alberi in un decennio.