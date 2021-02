Incendio in appartamento a Roma, morto un 50enne

(Adnkronos)

Un incendio questa notte ha interessato un appartamento al nono piano di una palazzina di proprietà dell'Ater, in Via Giuseppe Lipparini, 13 a Roma. Nel rogo è deceduto un uomo di circa 50 anni, un cane e un gatto, mentre una donna di 40 anni è stata trasportata in ospedale per intossicazione da fumo.



L'incendio è avvenuto intorno alle ore 2:30 e in particolare ha interessato una stanza dell'appartamento gli infissi e parte degli arredi. La palazzina è composta da 14 piani. Sono in accertamento le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di servizio, 118, 113 e Polizia Scientifica.