Inchiesta calciomercato Lazio, indagati Lotito e Tare

Si procede per emissione di fatture per operazioni inesistenti

Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il dirigente sportivo Igli Tare sono tra gli indagati di un'inchiesta della procura di Tivoli per operazioni di calciomercato tra Lazio e Salernitana tra il 2017 e il 2021. Gli altri indagati sono Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Ugo Marchetti e Angelo Mariano Fabiani.

La Guardia di Finanza disposizione della Procura di Tivoli, ha eseguito perquisizioni presso le sedi della Lazio e della Salernitana.

Le indagini in corso, di cui è titolare la Procura di Tivoli, competente sul luogo dove ha sede legale la Lazio, "non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica di cui vi è stata notizia sugli organi di informazione - si spiega in una nota - Si procede per i reati di cui agli artt. 8 e 2 D.Lvo 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), e per i reati di cui agli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. (delitti di false comunicazioni sociali)".

Secondo i magistrati di Tivoli, "con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, Lotito Claudio in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione della “S.S. Lazio S.p.A.”, il Moschini in qualità di Consigliere Delegato, il Cavaliere quale Direttore Amministrativo, il Tare quale Direttore Sportivo della Società, in concorso tra loro, avvalendosi delle fatture di vendita dei giocatori ceduti dalla U.S. Salernitana 1919 srl, frutto di valutazioni artefatte rispetto al valore di mercato del singolo calciatore al momento della cessione, indicavano nelle dichiarazioni dei redditi annuali elementi passivi fittizi (costi “gonfiati”), nonché facevano figurare nei bilanci societari i rispettivi valori di acquisto spropositati dei calciatori, così falsando il valore del patrimonio della società sportiva".