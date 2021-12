Incidente sul lavoro a Ischia, morto operaio 59enne

Un 59enne, operaio impegnato in un cantiere edile a Forio sull'isola d'Ischia, è morto dopo essere caduto da un'impalcatura mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione. La tragedia è avvenuta questa mattina in via Palummera. L'operaio, un 59enne del posto, è deceduto poco dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Forio, allertati dal 112. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri e del personale della Asl Napoli 2 Nord.