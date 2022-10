Incontro con Meloni, Berlusconi arrivato a Roma

Silvio Berlusconi è arrivato a Roma. Il Cav è atteso in via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, per l'incontro con Giorgia Meloni. "Mi auguro che l'incontro oggi tra Berlusconi e Meloni vada bene, a leggere i giornali ci sono le premesse", le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato, arrivando alla Camera.

"L'Italia ha bisogno di un governo il prima possibile", ha aggiunto prima di recarsi a via della Scrofa. "Sono qui non per l’incontro tra Meloni e Berlusconi ma per i saluti che la Fondazione di An mi vuole fare prima che io la lasci, visto che sono diventato presidente del Senato", ha affermato poco dopo arrivando con Francesco Lollobrigida all’ingresso secondario della sede Fdi in via degli Spagnoli.