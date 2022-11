Incontro Meloni-sindacati, Landini: "Disponibilità a confronto ma nessuna risposta"

''Sul piano formale il presidente del Consiglio ha dichiarato una grande disponibilità ad un confronto e a strutturarlo sulle varie materie e i vari temi che dovremo affrontare anche per una discussione sul futuro del Paese e le scelte strategiche che devono essere fatte. Ha dichiarato che considera il rapporto con le parti sociali e con le organizzazioni sindacali un rapporto molto importante. Sul piano formale questo è un elemento in cui tutti noi abbiamo dichiarato la nostra piena disponibilità al confronto e avanzare proposte per affrontare i problemi''. Lo sottolinea il leader della Cgil, Maurizio Landini, dopo l'incontro con la presidente del Consiglio.

''Nel merito ad oggi noi risposte non ne abbiamo avute - prosegue però Landini - se non il fatto che la discussione sul decreto aiuti e la legge di bilancio sono gli spazi contenuti nel Dpef e quindi non amplissimi. Siamo dentro ai famosi 30 miliardi''.

''Noi abbiamo ribadito la necessità di avviare delle serie riforme, a partire da quella fiscale - fa sapere il leader Cgil - noi non siamo per la flat tax ma per una riforma fiscale seria che aumenti il netto in busta paga per i lavoratori a partire da redditi più bassi. Siamo per una vera lotta all'evasione fiscale. Siamo contrari alla logica dei condoni. Le risorse oltre i 30 miliardi indicati dal governo, si possono trovare con una vera lotta fiscale e affrontando il tema degli extra profitti".