Industria dei casinò: il mercato del gioco online varrà 127,3 miliardi di dollari entro il 2027

Roma, 17/06/2022 - Nell’iGaming si pensa che entro la fine del 2022, le entrate supereranno i 560 miliardi di euro. Dal 2018, secondo l'American Gaming Association (AGA), sono stati registrati oltre 2800 siti di gioco online che propongono attività quali Poker, Bingo, scommesse sportive e Lotterie.

Una delle ragioni principali di questa crescita è da ricercarsi nella penetrazione dell’utilizzo degli smartphone fra il pubblico, nonché la facilità di accesso ai casinò digitali e piattaforme di gioco online. Le previsioni stimano che fattori come la diffusione di internet, così come la disponibilità di app mobile, daranno un ulteriore spinta alla crescita del comparto.

Il rapporto sul gioco da casinò online di Grand View Research Inc.

La passata pandemia ha di certo accelerato la domanda di gioco online, assieme alla disponibilità di opzioni di pagamento digitali sicure che contribuiscono a rafforzare la fiducia del pubblico verso i casinò online. Inoltre, si ipotizza che il mercato guadagnerà ulteriore terreno nel periodo di previsione considerato, grazie alla diffusione di valute digitali, praticamente accettate da tutti i casinò online e dalle società per le scommesse.

L’ultimo rapporto di Grand View Research, Inc. stima che l’effettiva dimensione globale del comparto del gioco da casinò online, dovrebbe toccare ben 127,3 miliardi di dollari entro il 2027.

Un tasso di crescita annuale composto(CAGR) pari all'11,5%, nel periodo compreso dal 2020 al 2027. Il CAGR è un tasso di rendimento (RoR) teoricamente necessario per far sì che un investimento cresca dal saldo iniziale al saldo finale. Questo, ipotizzando che i ricavi vengano reinvestiti al concludersi di ogni intervallo del tempo dell'investimento.

Il modello freemium

Si può anche stimare una crescita organica e graduale fino al 2027, supportata anche dall’adozione del modello freemium nel gioco da casinò online. Per freemium si intende un modello economico in cui sono unite le parole "gratuito" e "premium." Questo modello offre lo stesso prodotto o servizio secondo due opzioni: funzionalità base senza alcun costo di utilizzo; oppure addebito di un premio per caratteristiche aggiuntive o avanzate.

Da questo punto di vista, si spiega come la possibilità di usufruire dei migliori giochi da casinò online in versione demo gratis sia stata recepita con interesse.

Dalle macchinette slot agli EGD (Electronic gambling device)

Sono ormai lontani i tempi in cui l’unica opzione a disposizione per gli appassionati di gioco erano i cabinati delle macchinette slot nelle sale da gioco fisiche. In effetti, la crescente diffusione di dispositivi elettronici per il gioco da casinò (EGD), è stata una vera e propria rivoluzione.

Questi vantano software integrati in grado di imitare perfettamente l’esperienza di un classico casinò. Persino i terminali della lotteria video (VLT) sfruttano la stessa tecnologia avanzata, alla stregua di slot machine gratis , videoslot e giochi di poker digitale.

I punti chiave del rapporto sul gioco da casinò online di Grand View Research Inc.

• La facilità di accesso online, tramite pc o smartphone, faciliterà la crescita di questo segmento nel periodo di previsione considerato;

• Gli operatori dei nuovi casinò online legali hanno la possibilità di offrire al pubblico bonus e promo anche secondo la logica del freemium;

• Sebbene il gioco mobile sia molto diffuso, tantissimi videogiocatori utilizzano pc desktop per scommettere poiché lo trovano più semplice: per questo, si ipotizza un ulteriore crescita del segmento desktop;

• Fino al 2027, l'Europa dovrebbe continuare a dominare il comparto dei giochi da casinò online, grazie anche a leggi più chiare e sicure, a tutela dei videogiocatori;

• Poiché nell’area Asia-Pacifico si sta registrando un’importante penetrazione sia di smartphone che di internet nella popolazione e l’attuazione di norme più stringenti a legalizzare il gioco, la zona sarà quella che crescerà maggiormente nel periodo considerato.

Conclusioni su il mercato del gioco online e le proiezioni entro il 2027

I recenti dati emersi dall’American Gaming Association (AGA) e dal rapporto sul gioco da casinò online di Grand View Research Inc.,stimano una crescita costante del comparto entro il 2027.

Un forte impulso alla crescita dell’iGaming è dato dalla componente tecnologica, in grado di conquistare le nuove generazioni globalmente, soprattutto in quelle zone dove per la prima volta ci si interfaccia con smartphone e internet. Il settore offre anche lavoro a tantissime aziende legate alle nuove tecnologie, come ad esempio, l’intelligenza artificiale (AI).

Per informazioni:

Spike è un noto YouTuber italiano che dal 2009 gestisce un canale dedicato ad informare sulla materia delle slot machine. Sul canale, è possibile confrontare le esperienze di vari giocatori e avere esperienze di gioco più affidabili e sicure.

e-mail: info@spikeslot.com