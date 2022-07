L'inflazione si abbatte anche sulle vacanze degli italiani a partire di biglietti aerei, che raddoppiano i prezzi rispetto al 2021: +90,4% l'aumento in un anno, +23,8% l'incremento in un mese. I rincari, con i prezzi dei carburanti alle stelle, riguardano anche i trasporti. Costoso anche dormire in albergo: i prezzi segnano un +18,1% annuo e un +5,8% su base mensile.