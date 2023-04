Infortuni, Bettoni: "Competenze e strumenti Inail per ruolo attivo in Decalogo Confsal"

Così il presidente Inail, intervenendo al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al 'Decalogo per la prevenzione partecipata Confsal su salute e sicurezza sul lavoro'

"Sul Decalogo per la prevenzione partecipata della Confsal l'Inail ha manifestato piena disponibilità a mettere a disposizione le proprie competenze e i propri strumenti e a svolgere un ruolo attivo nell’elaborazione di una strategia nazionale per il contrasto del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali che continua ad essere preoccupante". A dirlo oggi Franco Bettoni, presidente Inail, intervenendo al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al 'Decalogo per la prevenzione partecipata Confsal su salute e sicurezza sul lavoro'.

"Il Decalogo della Confsal - spiega - che si propone proprio questo obiettivo intervenendo sulle attività di vigilanza, formazione, informazione, supporto alle aziende, ricerca a fini prevenzionali e trasferimento dei risultati, sostegno ai modelli di organizzazione e gestione, non può non prevedere un diretto coinvolgimento dell’Istituto".

"Inail come sempre - sottolinea il presidente Bettoni - sostiene iniziative come queste che stimolano il dibattito e sostengono la partecipazione, senza partecipazione non è possibile parlare di vera prevenzione. Proprio in tale ottica, per promuovere il confronto tra istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci da attuare per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, voglio ricordare che l’Istituto ha voluto organizzare il 'Forum della prevenzione', 23 appuntamenti regionali con l'evento conclusivo a Roma nel mese di ottobre. A fare da filo conduttore alle diverse tappe è il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024, che delinea la missione dell’Istituto in coerenza con la Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 e con l’Agenda Onu 2030. Il 4 maggio saremo a Venezia, il 9 a Genova, l’11 a Napoli.