Infortuni, Orabona (Ebiten): "Con Mog a sistema procedure per garantire la sicurezza"

“Il ruolo dell’Ebiten è quello che qualsiasi ente bilaterale dovrebbe avere in relazione alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. I Mog sono un punto di arrivo importantissimo perché significa mettere a sistema una serie di procedure per garantire la sicurezza sia dell’azienda che dei lavoratori. Per il piccolo imprenditore non deve essere oneroso adeguarsi ai sistemi di certificazione e ai modelli organizzativi, ma devono comunque portare avanti questi modelli perché sono fondamentali per la sicurezza dei lavoratori”. Ad affermarlo Domenico Orabona, presidente nazionale Ebiten, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l’Auditorium Inail a Roma. L’incontro nasce dal percorso avviato da Uni - Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell’ambito dell’adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.