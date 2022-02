Innovazione, al via Geco: fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità

Al via l'1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità, in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e interattivo. Fitto il programma di incontri, aperti al pubblico e gratuiti, per parlare di futuro del Pianeta, smart cities e nuove tecnologie. E grazie alla partnership con ZeroCO2 in Guatemala nascerà Geco Jungle, la foresta di Geco Expo. L’iniziativa è promossa dall’agenzia Smart Eventi con il contributo di Mazda e Le Village Ca, e la partnership tra gli altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, di PoliHub e AlmaCube.

Dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local all’economia circolare, passando per l’ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si concentrerà l’evento internazionale, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer. Il Programma. Si parte il primo marzo alle 9.30 con un video-intervento di Luca Mercalli dal titolo 'Come sta il pianeta', seguito da una tavola rotonda sulla crisi climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del Politecnico di Milano e autore, e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore.

A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di cittadini, istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidente Anie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza di Roma. Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e Storymaking legati al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri, rappresentante di Legambiente, e altri ospiti.