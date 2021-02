Insulti a Meloni, rettore Siena: "Da Gozzini frasi sessiste e ingiuriose"

(Adnkronos)

"Gozzini si è scusato prima con me e successivamente con un comunicato. E' un professore di un certo livello e mai mi sarei aspettato un comportamento simile da lui, la cosa mi ha sorpreso parecchio". Francesco Frati, Rettore dell'Università di Siena commenta così all'Adnkronos il sentimento all'indomani del tumultuoso dibattito dopo gli insulti al leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dal professore Giovanni Gozzini.

"Il primo sentimento è stato quello dell'indignazione per le parole usate da un membro della nostra comunità che in un certo senso la rappresenta, anche se la cosa non è avvenuta in classe - spiega - Frasi che hanno un contenuto sessista oltre che ingiurioso, pronunciate nei confronti prima di tutto di un componente del Parlamento e in secondo luogo di una donna".

Intanto ribadisce: "Per domani mattina ho già convocato il mio ufficio legale e valuteremo con i membri del collegio di disciplina tutti i provvedimenti che la normativa prevede. La cosa è delicata - sottolinea il Rettore - e credo sia opportuno fare una valutazione serena".