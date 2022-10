Inter-Barcellona: dove vederla oggi in tv, in chiaro e in streaming

Inter e Barcellona in campo a Milano oggi alle 21 per il match valido per la terza giornata del Gruppo C di Champions League.

Come vedere in tv la partita tra nerazzurri e catalani? La sfida sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in streaming su mediasetplay.mediaset.it/ o sull'app Infinity. Il match sarà trasmesso anche da Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Su pc, partita disponibile sull'app Sky Go.

L'Inter di Inzaghi e il Barcellona di Xavi hanno 3 punti e condividono la seconda posizione nel girone alle spalle del Bayern Monaco, primo a quota 6 e impegnato oggi contro il Viktoria Plzen.