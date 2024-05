Antonio Parenti e il commissario europeo alla Difesa - Ascolta

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che se sarà riconfermata proporrà l'istituzione di un Commissario europeo alla difesa. Ma gli stati membri non ci pensano proprio a cedere sovranità sulle loro forze armate. E allora, a che servirebbe questo commissario? E poi, che futuro avrà la spinta ecologista europea, lanciata nel 2019 e arrivata, un po’ ammaccata, alla vigilia delle elezioni dell'8 e 9 giugno? In questo episodio, Giorgio Rutelli ospita Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.