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"Spostati, idiota": insulti e spinte sulle vetta a 3000 metri - Video

Scintille tra una guida austriaca e una coppia di alpinisti polacchi

Due immagini del video - (X)
Due immagini del video - (X)
30 agosto 2026 | 22.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una rissa in cima alla montagna. Sulla vetta del Großglockner, la cima più alta dell’Austria, alta tensione con insulti e spinte tra una coppia di alpinisti polacchi e una guida austriaca. L'episodio è avvenuto lo scorso 22 agosto a circa 3000 metri di quota nei pressi del rifugio Erzherzog-Johann-Hütte. La coppia polacca - marito e moglie - secondo la ricostruzione pubblicata su diversi profili social si trovava su una cresta di pochi centimetri e la donna si stava agganciando alla fune di sicurezza in acciaio.

La guida, seguita dal proprio gruppo, si è fatta largo con le maniere forti spingendo la donna. Davanti alle proteste del marito, con insulti anche in inglese, la guida è tornata sui propri passi: mani alzate, spinte, offese e un ingorgo pericolosissimo in vetta, come documenta il video registrato dalla telecamera che l'alpinista polacco ha montato sul proprio casco.

La condotta della guida è stata stigmatizzata dall'unione delle guide alpine. L'episodio è oggetto di un'indagine della polizia.

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rissa montagna austria lite austria montagna
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