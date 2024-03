"Se avesse presentato questi numeri al suo show 'The Apprentice', si sarebbe licenziato da solo". Così il direttore della comunicazione della campagna di Joe Biden ironizza, ricordando il celebre "you're fired' che il Donald Trump conduttore del reality show per diventare miliardari gridava ai concorrenti esclusi. L'ex presidente deve fare i conti con pessimi risultati nella raccolta dei fondi, stracciato su questo fronte dal presidente.

Secondo i dati depositati alla Federal Election Commission, la campagna di Biden ha 71 milioni di dollari a disposizione, mentre Trump ne ha solo 33,5, meno della metà. Numeri che confermano, e rafforzano, la tendenza mostrata dai dati della fine di gennaio, quando il democratico aveva 56 milioni e il repubblicano 30,5.

L'enorme divario nella raccolta di fondi, spiega ancora Michael Tyler, è dovuto al fatto che "l'agenda di Trump estremista, tossica, tesa a vietare l'aborto, tagliare la previdenza sociale e promuovere la violenza politica è rifiutata dai finanziatori e non raccoglie per niente il sostegno degli elettori che decidono le elezioni". "Non sono un matematico, ma penso che abbiamo molto più denaro", ha aggiunto su X un altro portavoce della campagna di Trump, Ammar Moussa.

Ma questi numeri mostrano anche quanto i problemi legali di Trump rischino di rivelarsi una pericolosa zavorra per la sua campagna elettorale. Save America, il super pac usato per pagare le spese legali dell'ex presidente e molti suoi consiglieri, a febbraio ha speso circa 7 milioni di dollari, di cui 5,6 di parcelle agli avvocati, mentre ne ha raccolti solo 4.

Dall'inizio dell'anno il super pac ha speso 8,5 milioni di dollari per le spese legali di Trump, mentre altri 1,8 milioni sono arrivati direttamente dalla campagna elettorale. D'altro canto, Trump usa i processi contro di lui come argomento per galvanizzare i suoi sostenitori, accusando Biden di usare il dipartimento di Giustizia come un'arma contro l'avversario.