'Ciak, Europa, si vota!: chi sono i tre vincitori della prima edizione del concorso - Guarda i video

Sono stati assegnati, presso “Esperienza Europa – David Sassoli”, i premi della prima edizione del video contest “CIAK, EUROPA, SI VOTA!”, promosso da Fondazione Cinema per Roma, Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Parlamento europeo – Ufficio in Italia. Il contest ha visto la partecipazione di giovani filmmaker, videomaker, professionisti e appassionati di arti visive, che hanno realizzato un video breve volto a informare e sensibilizzare i cittadini – in particolare le generazioni più giovani – sull’importanza del voto in occasione delle elezioni europee, in programma nei ventisette Stati membri dell’Unione europea dal 6 al 9 giugno 2024, in Italia l’8 ed il 9 giugno.

Una giuria, composta da Massimo Pronio (Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea), Alberto D’Argenzio (Ufficio del Parlamento europeo in Italia e Responsabile del Premio LUX del pubblico europeo in Italia), Ritalba Mazzara (Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Team comunicazione), Laura Delli Colli (Presidente Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani) e Alexia De Vito (Fondazione Cinema per Roma – Special Projects) ha assegnato i seguenti riconoscimenti:

1° premio - VOTA. di Romeo Pizzol - che si aggiudica un premio di 3mila euro a cura di Commissione europea – Rappresentanza in Italia e un accredito gratuito per la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma a cura di Fondazione Cinema per Roma, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024 (GUARDA)

2° premio - Il tuo voto è la tua voce di Roberto Fanton - 2 mila euro a cura di Commissione europea – Rappresentanza in Italia e un accredito gratuito per la Festa del Cinema di Roma 2024 a cura di Fondazione Cinema per Roma) - (GUARDA)

3° premio - Settanta 6 Te di Leonardo Terranova - mille euro a cura di Commissione europea – Rappresentanza in Italia e un accredito gratuito per la Festa del Cinema di Roma 2024 a cura di Fondazione Cinema per Roma) - (GUARDA)

I tre video vincitori saranno utilizzati per attività di campagne di comunicazione istituzionale su stampa, televisione, web e social media.

La giuria ha inoltre ritenuto particolarmente meritevoli i lavori X me è uguale di Gianmarco Carucci, The Reel di Vincenzo Giordano, Votare per scegliere di Cristiano Cirillo, Il Futuro di Domani di Pasquale Morlando, Vota per definire chi sei di Gabriele Santoro, Cambierà – Voce del verbo votare di Carla Frasca e L’Europa nelle tue mani di Giulia Zaffino che riceveranno in premio l’accredito gratuito per la Festa del Cinema di Roma 2024 da parte di Fondazione Cinema per Roma.