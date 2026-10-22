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Coca-Cola, Nestlé, Danone: etichette bottiglie plastica più chiare per il riciclo

Le tre multinazionali si sono impegnate con la Commissione Ue ad evitare richiami ingannevoli

Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea a Bruxelles - Foto Adnkronos
Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea a Bruxelles - Foto Adnkronos
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22 ottobre 2026 | 12.32
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Coca-Cola, Nestlé e Danone si sono impegnate con la Commissione Europea a modificare le dichiarazioni relative al riciclo presenti sulle loro bottiglie di plastica. Le aziende, spiega l'esecutivo Ue, si sono impegnate a sostituire le diciture sulle etichette delle bottiglie, come "Sono una bottiglia fatta al 100% di plastica riciclata", con "Questa bottiglia è riciclata al 100%. Esclusi tappo ed etichetta", per garantire informazioni corrette in merito alla riciclabilità e alla composizione;

I tre colossi si sono anche impegnati a sostituire le diciture sulle etichette, come "Riciclami ancora", con "Riciclami", evitando così di dare ai consumatori la falsa impressione, nel sollecitarli al riciclo, che la bottiglia sia stata riciclata prima dell'acquisto e che possa essere trasformata nuovamente in un'altra bottiglia.

Nestlé, Danone e Coca-Cola faranno anche sì che l'impressione complessiva trasmessa dall'etichetta e dalle attività di marketing non sia fuorviante riguardo agli effettivi benefici ambientali delle bottiglie di plastica, ad esempio evitando di associarle ad altri asserzioni o simboli di natura ecologica e che le campagne di marketing digitale sui rispettivi siti web e canali social riflettano il contenuto degli impegni.

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