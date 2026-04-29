Crisi energetica: Bruxelles "pronta a valutare" sussidi al gas per calmierare i prezzi

L'Ue è pronta a valutare, caso per caso, sussidi temporanei al gas per la produzione di elettricità, puntando a calmierare i prezzi dell'energia in piena crisi energetica dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz.
La Commissione Europea, nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato alla luce della crisi energetica prodotta dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, è "pronta a valutare", caso per caso e nel rispetto di diversi requisiti, misure "temporanee" che "possono includere la sovvenzione del costo del combustibile per la produzione di energia elettrica tramite centrali a gas, al fine di ridurre i costi complessivi dell'energia elettrica". Lo comunica la Commissione.
L'esecutivo Ue, conferma un alto funzionario, è in contatto con il governo italiano per "discussioni individuali" sulle misure adottate nel decreto Bollette per compensare i costi relativi all'Ets ai produttori di elettricità che utilizzano gas naturale, ai fini di calmierare i prezzi finali dell'energia elettrica, che vengono fissati usando il prezzi del gas come parametro principale. L'analisi delle misure di questo genere adottate dagli Stati membri avverrà "caso per caso", sottolinea.