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Crisi energetica: Bruxelles "pronta a valutare" sussidi al gas per calmierare i prezzi

L'Ue è pronta a valutare, caso per caso, sussidi temporanei al gas per la produzione di elettricità, puntando a calmierare i prezzi dell'energia in piena crisi energetica dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz.

Il gas e l'energia elettrica sono rincarati molto con la chiusura dello Stretto di Hormuz - Fotogramma-Ipa
Il gas e l'energia elettrica sono rincarati molto con la chiusura dello Stretto di Hormuz - Fotogramma-Ipa
29 aprile 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea, nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato alla luce della crisi energetica prodotta dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, è "pronta a valutare", caso per caso e nel rispetto di diversi requisiti, misure "temporanee" che "possono includere la sovvenzione del costo del combustibile per la produzione di energia elettrica tramite centrali a gas, al fine di ridurre i costi complessivi dell'energia elettrica". Lo comunica la Commissione.

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L'esecutivo Ue, conferma un alto funzionario, è in contatto con il governo italiano per "discussioni individuali" sulle misure adottate nel decreto Bollette per compensare i costi relativi all'Ets ai produttori di elettricità che utilizzano gas naturale, ai fini di calmierare i prezzi finali dell'energia elettrica, che vengono fissati usando il prezzi del gas come parametro principale. L'analisi delle misure di questo genere adottate dagli Stati membri avverrà "caso per caso", sottolinea.

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Ue crisi energia gas decreto bollette energia elettrica
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