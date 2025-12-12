circle x black
Cerca nel sito
 

Dazi, tassa Ue temporanea di 3 euro sui piccoli pacchi

Riguarderà i prodotti che entreranno nell'Unione europea dal luglio 2026

Consegna di pacchi (Fotogramma/Ipa)
Consegna di pacchi (Fotogramma/Ipa)
12 dicembre 2025 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio dell'Ue ha concordato un dazio doganale fisso temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell'Unione, principalmente tramite commercio elettronico, a partire dal primo luglio 2026. Lo si apprende da fonti Ue. Il dazio rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo per una soluzione permanente, volta a eliminare la soglia di franchigia doganale.

Perché questa misura

La misura, temporanea, viene adottata perché attualmente questi pacchi entrano nell'Ue, esentati da dazi, con la conseguente "concorrenza sleale per i venditori dell'Ue, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali". La misura rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo permanente per questi pacchi, concordato nel novembre 2025.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tassa pacchi tassa pacchi extra Ue tassa pacchi extra Ue quanto pacchi on line extra Ue tassa
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza